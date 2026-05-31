Simone Ashley stråler i et trendy strandantrekk

På Instagram delte den britiske skuespillerinnen av indisk avstamning Simone Ashley en serie solkyssede bilder i to ultratrendy sommerantrekk. Dette utseendet bekrefter den voksende moteauraen til stjernen fra «The Devil Wears Prada 2».

En mye omtalt sommeropptreden

Simone Ashley benyttet seg av hetebølgen som for tiden herjer Storbritannia til å nyte et avslappende øyeblikk i parken med en venninne. På bilder som er delt på Instagram-kontoen hennes, kan hun sees posere først i en knallgrønn badedrakt, deretter i et annet antrekk i en slående, livlig gul farge.

Cocktailer i hånden, solbriller på og et bredt smil: Simone Ashley legemliggjør naturlig kunsten å leve sommerlivet i svært engelske, landlige omgivelser. Kommentarene strømmet inn under innlegget, der følgerne hennes roste hennes strålende tilstedeværelse og selvtillit, som trollbandt alle.

En utviklingsbane drevet av et tidlig kall

Bak dette lysende bildet skjuler det seg en kunstner med en velkonstruert karrierevei. Simone Ashley, født av indiske foreldre fra den første generasjonen innvandrere til Storbritannia, vokste opp i et hjem der akademisk kultur hadde en viktig plass. Moren hennes var regnskapsfører og faren farmasøyt.

Likevel oppdaget hun et annet kall i svært ung alder. Fra hun var seks år gammel tok hun sine første sangtimer og forsto at veien hennes ville være kunstnerisk. «Jeg skrev drømmene mine i dagboken min, eller i brev jeg stilte til meg selv. For meg var det et faktum. Jeg ønsket aldri å leve et kortere liv. Det var ikke 'hvis', det var 'når'. Jeg visste at jeg kunne oppnå det», fortalte hun nylig The Times.

Fra modellbygging til London-tavler

For å finansiere dramastudiene sine prøvde Simone Ashley seg først som modell. «Helt siden jeg var liten, når jeg ville ha noe, gjorde jeg alt jeg kunne for å få det. Jeg tok på meg noen modellkontrakter for å betale regningene mine, og det var slik jeg fikk foten innenfor døren til skuespillet», fortalte hun Harper's Bazaar. Deretter tilbrakte hun to år ved Redroofs School for the Performing Arts før hun begynte på den prestisjetunge ArtsEd London, hvor hun tok en grad i musikalsk teater. Dette ble etterfulgt av hennes første, om enn beskjedne, roller i britiske serier som «Broadchurch», «Doctors» og «Casualty».

Fra Netflix til «The Devil Wears Prada 2»

Vendepunktet kom i 2019 da Netflix tilbød henne en rolle. Tre år senere fikk Simone Ashley hovedrollen i sesong 2 av «Bridgerton», hvor hun spilte Kate Sharma, en av de mest minneverdige heltinnene i den Shondaland-produserte franchisen.

Og i mai 2026 gikk en drøm i oppfyllelse: å se henne spille Amari, den nye assistenten til den formidable Miranda Priestly (Meryl Streep), i «The Devil Wears Prada 2», som hadde premiere 1. mai. En rolle skreddersydd for denne moteentusiasten, hvis alle offentlige opptredener – fra rød løper til Instagram-bilder – nå ser ut til å være omhyggelig planlagt som en lederartikkel.

Mellom hetebølgen, fargerike antrekk og hennes kommende stjerne bekrefter Simone Ashley sin plass blant de mest fulgte ansiktene i sin generasjon med disse nye bildene. Et øyeblikksbilde av sommeren som utvilsomt varsler en sommer i 2026 preget av solskinn – og ambisiøse prosjekter.