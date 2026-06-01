På en båt gjenoppliver sangerinnen Zara Larsson en fargerik hårtrend

Den svenske sangeren Zara Larsson bekrefter sin status som et skjønnhetsikon. I en serie bilder delt på Instagram-kontoen hennes, inkludert et forsidebilde av seg selv på en båt, brakte hun tilbake en livlig hårtrend: tynne neonstriper vevd inn i blondt hår. Denne signaturlooken inspirerer allerede millioner av følgere hennes.

Neonstriper i blondt hår

Den mest slående detaljen i dette bildet: fint fargede hårstrå i nyanser av knallrosa, gult og oransje, flettet sammen med langt, naturlig blondt hår som er litt fuktig, som rett etter en svømmetur. Disse neonfargede hårstråene er langt fra klassiske striper, og gir et lekent, sommerlig preg. Teknikken, som innebærer å legge til midlertidige fargede extensions eller tråder, er tiltalende på grunn av sin enkelhet: den kan påføres og fjernes uten å påvirke den naturlige hårfargen.

En trend som sangeren allerede har tatt i bruk

Disse fargerike stripene er ikke noe nytt for Zara Larsson. I flere måneder nå har hun eksperimentert med håret sitt: spesiallagde rosa extensions, glitrende lokker, fargerike spenner ... alt nikker til en popestetikk som minner om festivaler og moten fra 2000-tallet, som for tiden gjør comeback. På dette nye bildet kombinerer Zara Larsson stripene sine med matchende tilbehør, som neonperlearmbånd og et skjellkjede, for et helhetlig utseende ned til minste detalj.

En kunstner på vei oppover

Utover stilen kommer denne utgivelsen på et spesielt vellykket tidspunkt for Zara Larsson. Hun ble oppdaget i svært ung alder og ga ut sitt femte album, «Midnight Sun», til kritikerros, og fikk sin første Grammy-nominasjon i 2026 for beste danse-/popopptreden. Hun støtter albumet med en internasjonal turné. Instagram-kontoen hennes, som følges av millioner, har blitt en forlengelse av denne fargerike og pulserende verdenen.

Med sine neonstriper bekrefter Zara Larsson en lettfattelig hårtrend som er perfekt for de varmere månedene. Med en blanding av 2000-tallet og festivalstemning forvandler hun en enkel båttur til en kilde til skjønnhetsinspirasjon. Akkurat det som får deg til å ville legge til noen fargestreker i håret ditt når sommeren nærmer seg.

Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
I Saint-Tropez bringer modellen Bella Hadid hekling tilbake til moten
«Du stråler»: Natalie Portman deler et glimt fra ferien sin ved sjøen.

