Skuespillerinnen Rachel Sennott bryter tausheten om aknerelatert press

Tidlig i filmkarrieren møtte den amerikanske skuespillerinnen, komikeren og manusforfatteren Rachel Sennott brutale og sårende kommentarer om utseendet sitt. Nå bryter hun tausheten om presset hun måtte utholde angående kvisene sine.

Høringene var preget av kommentarer om huden hennes.

Rachel Sennott ble invitert til Hollywood Reporters tradisjonelle rundebordssamtale med komedieskuespillerinner, og fortalte om den mest minneverdige kommentaren hun noen gang hadde hørt på en audition. «Jeg hadde alvorlig kviser, og jeg var veldig bevisst på det», innrømmet hun . «Jeg dro ofte på auditions der de sa: 'Og vi kan beholde alt dette'», fortsatte hun og gestikulerte mot ansiktet sitt.

En refleksjon som, gjenfortalt foran kollegene hennes – den amerikanske skuespillerinnen, komikeren og forfatteren Hannah Einbinder, den amerikanske komikeren og skuespillerinnen Ashley Padilla, den amerikanske skuespillerinnen, TV-programlederen og sangeren Keke Palmer og den amerikanske forfatteren, produsenten, komikeren og skuespillerinnen Quinta Brunson – utløste en bevegelse av forbauselse rundt bordet.

Rachel Sennott sliter med alvorlig kviser

Før hver audition pleide Rachel Sennott å gjennomføre et langt kamuflasjeritual. «Jeg tok på meg mye sminke og concealer, så på meg selv i speilet og tenkte: 'De kan ikke se noe ... ingen vil legge merke til det'», fortalte hun. Så, da hun kom inn i rommet, innså hun at den aller første kommentaren handlet om kvisene hennes. Rachel Sennott spesifiserte ikke nøyaktig hvem som hadde kommet med disse kommentarene.

Stilt overfor alvorlig akne, vendte Rachel Sennott seg til isotretinoin, markedsført under merkenavnet Accutane. Ifølge Cleveland Clinic er denne svært kraftige behandlingen vanligvis forbeholdt alvorlig akne, når andre terapeutiske alternativer ikke har virket eller ikke tolereres godt. «Det er en veldig intens medisinering», oppsummerte skuespillerinnen, og la til at hun snakker om den «hvert andre sekund».

Ord som frigjør andre

Rachel Sennotts vitnesbyrd resonnerte umiddelbart med kollegene hennes, spesielt Hannah Einbinder, som selv tidligere hadde brukt isotretinoin, og som spøkte: «Det er hun som gjorde det mulig for meg å bytte til Accutane. Jeg vil gi en hyllest til de som kom før meg.» Keke Palmer la til: «Og jeg tok det før dere to.» Utover humoren fremhever utvekslingen hvordan Hollywood-bransjen bak kulissene kan redusere artistene sine til utseendet sitt – og hvor mye mot det krever å bryte seg løs fra det.

Ved å bryte tausheten rundt disse bemerkningene, fremhever Rachel Sennott – skaperen og stjernen bak HBO-serien «I Love LA» – en realitet som fortsatt sjelden diskuteres: de sårende kommentarene unge skuespillerinner hører om utseendet sitt, noen ganger forkledd som «karakter». Vitnesbyrdet hennes tjener som en påminnelse, om nødvendig, om nødvendigheten av at Hollywood stiller spørsmål ved visse praksiser.