I Saint-Tropez bringer modellen Bella Hadid hekling tilbake til moten

Hekling er i ferd med å bli en av de viktigste motetrendene sommeren 2026. I Saint-Tropez gir den amerikanske modellen Bella Hadid et nytt eksempel: I løpet av en dag om bord på en yacht valgte hun et rosa heklet strandantrekk som gjenoppliver interessen for denne håndverksteknikken.

Midtpunktet denne dagen i Saint-Tropez var en rosa heklet todelt badedrakt, hvis detaljer avslører ekte håndverk. På nært hold avslører strikketøyet et subtilt sikksakkmønster langs linningen, mens små hvite heklede sløyfer pryder toppen.

Hvite blomsterdekorasjoner fullfører antrekket, og holder seg tro mot en romantisk estetikk som er svært populær. For å perfeksjonere antrekket brukte Bella Hadid en overdimensjonert skjorte med krage og valgte smale, svarte solbriller: en måte å tilnærme seg strandantrekk som et hverdagsplagg på.

En designer strandgarderobe

Gjennom innleggene sine har Bella Hadid avslørt andre antrekk. Disse inkluderer en høyhalset body fra Emilio Pucci, utsmykket med et geometrisk mønster i nyanser av rødt, oransje og brunt, avsluttet med en rysjekant. Også omtalt er en stålblå body fra Miyake Design Studio og et hvitt rysjeantrekk fra Some Bodee. Når det gjelder tilbehør, forble den amerikanske modellen tro mot sin forkjærlighet for gullsmykker, supplert av en rosa diamantring fra Shay.

Et tropeziansk mellomspill

Disse bildene er fra et opphold på den franske rivieraen, hvor Bella Hadid nyter solen om bord på en yacht med sine kjære, inkludert broren Anwar og moren Yolanda Hadid. Iskaffe i hånden, morgenbading, avslappende øyeblikk med venner: modellen delte en avslappet sommerferie, kort tid etter opptredenen på filmfestivalen i Cannes, hvor hun allerede hadde gjort et sterkt inntrykk med sine klesvalg.

Med denne sommergarderoben bekrefter Bella Hadid det store comebacket til hekling, som lenge har vært begrenset til håndverk og nå er gjenvunnet av moderne mote. Med intrikate strikkeplagg, delikate knuter og en livlig fargepalett har hun skapt en serie antrekk som garantert vil inspirere mange strandgarderober i sommer.