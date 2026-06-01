«Jeg tilbrakte trettiårene mine med å ta vare på andre»: Som 40-åring deler denne skuespillerinnen sin nye livsfilosofi

Den amerikanske skuespillerinnen Sasheer Zamata går inn i et nytt kapittel i livet sitt med ro. Hun snakket med People magazine, i forbindelse med premieren på filmen «Masters of the Universe», om lærdommene hun fikk i trettiårene og tankesettet hun håper å dyrke frem i det kommende tiåret.

Å fylle 40 er en milepæl preget av sinnsro.

Sasheer Zamata, som feiret bursdagen sin 6. mai, sier hun går inn i dette nye tiåret med ro. «Jeg føler meg bra», betrodde hun, og la til at hun ikke vet hvordan «det skal se ut å fylle 40», men føler seg i fred med seg selv. For å markere anledningen valgte hun en tur til Japan, hvor hun bodde i en hytte i skogen og stirret på elven hver dag. En pause hun beskriver som «særlig fredelig og gjenopprettende».

«Å tenke på seg selv»: en ny prioritet

Da Sasheer Zamata ble spurt om sine intensjoner for de kommende årene, delte hun en personlig refleksjon. Hun føler at hun brukte mye av trettiårene på å «styre andres saker» og nå ønsker å fokusere på seg selv på nytt. «I år tenker jeg på meg selv», oppsummerte hun. Denne filosofien, som er sentrert rundt egenomsorg uten skyldfølelse, markerer, ifølge henne, «et reelt skifte i tankesett».

Kreative prosjekter for det kommende tiåret

Dette ønsket om å ta seg tid til seg selv manifesterer seg også i kreative sysler. Sasheer Zamata beskriver seg selv som svært praktisk engasjert og er lidenskapelig opptatt av hagearbeid og blomsterkunst. Hun betror seg at hun endelig vil «jobbe med de tørkede blomstene» hun samler, «lære å hekle og forbedre spansken sin», en ferdighet hun anser som «vanskelig». Alle disse små prosjektene gjenspeiler et ønske om å roe ned tempoet og dyrke interessene sine.

En travel timeplan på kino

På karrierefronten spiller Sasheer Zamata hovedrollen i den nye filmen «Masters of the Universe», hvor hun spiller Suzie, en kollega av Adam, også kjent som He-Man, spilt av den britiske skuespilleren og sangeren Nicholas Galitzine. Filmen, som er ventet på kino 5. juni, har også den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Camila Mendes, den amerikanske skuespilleren og sangeren Jared Leto, den amerikanske skuespillerinnen Alison Brie, den britisk-sierra leonske skuespilleren Idris Elba og den amerikanske skuespillerinnen og komikeren Kristen Wiig med i filmen.

Etter å ha blitt berømt på det amerikanske sketsjprogrammet «Saturday Night Live», som hun var en del av fra 2014 til 2017, har Sasheer Zamata siden tatt på seg en rekke prosjekter, inkludert seriene «Home Economics» og «Agatha All Along».

Ved å dele sine refleksjoner rundt det å fylle førti, fremhever Sasheer Zamata en fredelig og medfølende tilnærming til seg selv. Mellom personlig fokusering, kreative prosjekter og en travel filmkalender illustrerer hun en fredfull måte å nærme seg et nytt kapittel i livet – et budskap som gir gjenklang langt utover hennes egen erfaring.