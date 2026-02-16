Meryl Streeps datter, Louisa Jacobson, gjør et stort inntrykk på moteuken i New York.

Louisa Jacobson gjorde nylig en slående opptreden på New York Fashion Week. Den amerikanske skuespillerinnen og modellen, kjent for sin rolle i serien «The Gilded Age», overrasket alle ved å debutere på en catwalk i New York.

Et første, nøye fulgte moteshow

Ved presentasjonen av New York-merket Eckhaus Lattas høst/vinter 2026/2027-kolleksjon gikk Louisa Jacobson catwalken for første gang. Dette var et symbolsk øyeblikk for skuespillerinnen, og hun utvidet hennes kunstneriske horisonter. Eckhaus Latta, kjent for sine moderne silhuetter og sin «eksperimentelle» tilnærming til denim og strikkeplagg, er en fremtredende aktør i New Yorks motescene. Ved å bli med i merkets rollebesetning, knytter Louisa Jacobson seg til en kreativ visjon som verdsetter sterke personligheter, og går langt utover tradisjonelle modeller.

Til dette showet hadde hun på seg et preppy-chic antrekk: en flerfarget stripete skjorte, et tartan-miniskjørt, stroppehæler og en semsket veske. Et antrekk som samsvarer med stilen hun regelmessig viser i sine offentlige opptredener, en blanding av oppdatert klassisisme og dristige detaljer. Hennes tilstedeværelse gikk ikke ubemerket hen, spesielt siden hun delte catwalken med andre kjente skikkelser innen samtidsmote. Dette inntoget i catwalkens verden markerer en ny fase i en karriere som allerede er nøye fulgt, delvis på grunn av hennes familiebakgrunn.

@louisa_jacobson/Instagram

En skuespillerinne som allerede er godt etablert på skjermen

Før hun vendte seg mot catwalken, fikk Louisa Jacobson først bred anerkjennelse takket være HBO-serien «The Gilded Age». Hun spiller Marian Brook, en ung kvinne fra middelklassebakgrunn som oppdager de rigide kodene i New Yorks høysamfunn på slutten av 1800-tallet. Serien, som ble lansert i 2022, lot skuespillerinnen befeste sin plass i det amerikanske TV-landskapet. Hennes skildring av en karakter revet mellom uavhengighet og sosiale begrensninger ble rost for sin nøyaktighet og følsomhet.

Louisa Jacobson, utdannet innen dramatisk kunst, bygde karrieren sin steg for steg, langt fra å bare være en «datter av». Selv om navnet hennes naturlig nok tiltrekker seg oppmerksomhet, viser arbeidet hennes på skjermen et ønske om å sette sitt preg gjennom sine egne kunstneriske valg.

En fast tilstedeværelse på første rad

Lenge før debuten på catwalken var Louisa Jacobson allerede et kjent ansikt på moteukene. Hun ble invitert til visninger av motehus som Calvin Klein, Khaite, Courrèges og Jason Wu, og etablerte seg gradvis som en ettertraktet gjest på første rad. Stilen hennes, ofte beskrevet som preppy med en moderne vri, spiller på strukturerte linjer, lagdeling og androgyne plagg. Denne kleskonsistensen bidrar til imaget hennes i bransjen, hvor grensen mellom skuespillerinne og moteikon blir stadig mer uklar.

Hun deltok også i en vår-/sommerkampanje for New York-merket Kallmeyer, der hun poserte i strømlinjeformede, skreddersydde silhuetter. Dette estetiske valget, langt unna elegante klisjeer, forsterker hennes posisjonering innenfor en intellektuell og minimalistisk stil.

Et nytt steg i en mangesidig reise

Å være datter av Meryl Streep innebærer en viss form for eksponering. Den Oscar-vinnende skuespillerinnen, kjent for rollen som Miranda Priestly i «The Devil Wears Prada» (2006), har satt et uutslettelig preg på den kollektive fantasien. Louisa Jacobson smir sin egen vei, uten å forsøke å kopiere morens arv. Mens moren hennes satte sitt preg på film med en eksepsjonell karriere, utforsker hun forskjellige veier, fra TV til motesamarbeid. Hennes opptreden på New York Fashion Week viser en personlig og tydelig interesse for dette kreative miljøet.

Denne første motevisningen kan bane vei for andre prosjekter innen mote. Flere og flere skuespillerinner går på catwalken eller blir merkevareambassadører, og visker ut linjene mellom kunstneriske disipliner. For Louisa Jacobson virker dette inntoget som en del av en utforskende tilnærming. Opptredenen hennes på New York Fashion Week bekrefter absolutt hennes status som en stigende stjerne, i krysningspunktet mellom film og motedesign.

Ved å gå på catwalken for Eckhaus Latta under New York Fashion Week nådde Louisa Jacobson en symbolsk milepæl. Hun er allerede anerkjent som en lovende skuespillerinne, og nå hevder hun sin plass i moteverdenen. Med sin prestisjefylte arv og sin personlige reise baner hun sin egen vei i sitt eget tempo, under oppsyn av både bransjefolk og publikum.