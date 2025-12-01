Search here...

Anya Taylor-Joy stråler i en gullkjole på den røde løperen

Den britisk-amerikanske skuespillerinnen Anya Taylor-Joy, jurymedlem ved den 22. internasjonale filmfestivalen i Marrakech, trollbandt nylig publikum på den andre dagen med en gullfarget Dior-kjole. Denne spesiallagde kreasjonen fremhevet figuren hennes på den marokkanske røde løperen.

En mesterlig Dior-kreasjon

Den metallisk gullfargede kjolen, med sine flagrende folder og ingen ermer, omfavnet skuespillerinnens figur perfekt. Brukt på festivalens andre dag, fremkaller den en nesten flytende flyt i bevegelsen, mens blomsterdetaljene som pryder overdelen tilførte et snev av delikatesse og raffinement til helhetsinntrykket.

Glamourøs hår og sminke

Anya Taylor-Joy valgte en elegant høy knute som fremhevet diamantformede fuglevingeøredobber, mens den mørke, røykfargede sminken fremhevet det magnetiske blikket hennes. Dette fullstendig glamorøse utseendet komplementerte kjolens briljans og fikk henne til å ligne en gammel gudinne under de blinkende lysene.

I hjertet av den prestisjetunge juryen

Anya Taylor-Joy, et jurymedlem ledet av den sørkoreanske regissøren og manusforfatteren Bong Joon-ho, sammen med den amerikanske skuespillerinnen Jenna Ortega og den franske regissøren og manusforfatteren Julia Ducournau, prydet den 22. Marrakech internasjonale filmfestivalen, som også hedret den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Jodie Foster og den meksikanske regissøren, manusforfatteren, romanforfatteren og filmprodusenten Guillermo del Toro. Hennes opptreden bekreftet hennes status som et mote- og filmikon.

Med denne blendende opptredenen bekrefter Anya Taylor-Joy nok en gang sin innflytelse på den internasjonale motescenen. Med sin upåklagelige stil og sin fremtredende juryplass har skuespillerinnen etablert seg som en av de mest slående skikkelsene på årets Marrakech International Film Festival. Hennes opptreden, en blanding av eleganse, modernitet og karisma, vil utvilsomt forbli et av høydepunktene på årets røde løper.

