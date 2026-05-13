Jessica Alba deler et graviditetsminne og berører internettbrukere

For å markere morsdagen, som ble feiret i USA 10. mai 2026, delte Jessica Alba en spesielt rørende karusell på Instagram. Den amerikanske skuespillerinnen og gründeren vekslet mellom familiebilder, hverdagsøyeblikk og et slående tilbakeblikk: et bilde av babymagen hennes under sitt tredje svangerskap i 2017. Denne intime tilbakeblikken, ledsaget av en lang melding dedikert til barna hennes og hennes egen mor, rørte følgerne hennes dypt.

Et kjærlighetsbrev til barna hans

I bildeteksten til innlegget sitt henvender Jessica Alba seg direkte til sine tre barn med ømme ord: «Til mine babyer – mine hjerter som vandrer utenfor kroppen min. Livet vi har er mer enn mine villeste drømmer, og kjærligheten vi deler er dypt forbundet og kraftfull. Ingenting gir livet mitt mer mening enn dere tre.» Hun fortsetter med å beskrive seg selv som deres anker: «Jeg vil alltid være deres anker, deres sikkerhetsnett, armene som holder og trøster deg, og heiagjengen i ditt hjørne som oppmuntrer deg til å presse deg forbi alle grenser.»

Et budskap av sjelden oppriktighet, som gir gjenklang spesielt i sammenheng med dette første året etter skilsmissen – Jessica Alba har formalisert separasjonen fra Cash Warren, ektemannen hun har vært gift med gjennom seksten år, i begynnelsen av 2025.

En hyllest til sin egen mor

Før hun henvendte seg til barna sine, ville Jessica Alba feire kvinnen som oppdro henne: moren sin, Cathy Alba. «Jeg elsker deg. Jeg elsker tiden vår sammen. Jeg er så takknemlig for at vi klarte å gå gjennom alle oppturene og nedturene sammen – du har vært der for meg gjennom alt. Jeg er den jeg er på grunn av alt som gjør deg til – deg», skrev skuespillerinnen. Denne inderlige meldingen understreker viktigheten av generasjonsoverskridende forbindelser mellom kvinner og legemliggjør perfekt morsdagens ånd.

Et minneverdig graviditetsbilde

Spesielt ett bilde fanget fansens oppmerksomhet: et speilbilde fra 2017 som viser Jessica Alba gravid. På den tiden ventet skuespillerinnen sønnen Hayes, som ble født 31. desember samme år. Det er et intimt bilde hun allerede hadde delt på sosiale medier den gangen, og et hun nå bringer tilbake som et kjært minne.

Under innlegget roste mange internettbrukere skjønnheten i denne tilbakeblikken og oppriktigheten i budskapet. Andre påpekte hvordan Jessica Alba er en av de mest autentiske stemmene om morsrollen i Hollywood. Skuespillerinnen, grunnleggeren av «The Honest Company», et merke designet for familier, har alltid gjort morsrollen til en hjørnestein i sin identitet, som hun åpent deler med sine millioner av følgere.

Med dette innlegget leverer Jessica Alba en av sine mest personlige budskap i år. Ved å blande graviditetsminner, ømme ord til barna sine og en hyllest til sin egen mor, minner hun oss om at morsdagen fremfor alt handler om å videreføre tradisjoner, være til stede og vise ubetinget kjærlighet.

Gwyneth Paltrows gave til barna sine, som anses som «uvanlig», skaper kontrovers.

