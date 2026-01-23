Skinn fra topp til tå: Kim Kardashian setter stilen til 45

For å feire datteren Chicagos 8-årsdag valgte Kim Kardashian et slående antrekk: en tettsittende brun skinnkjole kombinert med en overdimensjonert svart kåpe med belte. En kontrast mellom «vinterens strenghet» og en selvsikker stil.

En stil som ikke ber om unnskyldning

Grunnleggeren av SKIMS-merket valgte et antrekk som formidlet en følelse av selvbekreftelse, langt unna den «forventede» diskresjonen mødre har ved familiebegivenheter. Med en dyp utringning, en tettsittende kjole og en selvsikker holdning forble Kim tro mot sin estetikk, uavhengig av omstendighetene. Hun beviste at man kan være forelder og fortsatt hevde sin tilstedeværelse offentlig med styrke – hvis noen fortsatt var i tvil.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Kim Kardashian (@kimkardashian)

Nettkritikk, en stille respons

Som ofte er tilfelle, flommet kommentarene raskt over sosiale medier: fra hån mot figuren hennes til anklager om å prøve å «stjele rampelyset», møtte Kim sexistiske og nedverdigende bemerkninger. Hun svarte ikke; holdningen hennes sa alt: å fortsette å leve etter sine egne regler, uten å måtte rettferdiggjøre seg selv.

Lær, dens visuelle signatur

I flere år har Kim Kardashian gjort lær til et sentralt element i garderoben sin. Catsuits, trenchcoats, monokrome ensembler ... hun viser frem dette materialet i alle dets varianter, og streber alltid etter visuell sammenheng. Gjennom dette valget etablerer hun en kraftfull, raffinert og umiddelbart gjenkjennelig estetikk.

Et bilde av en moderne mor

Utover stilen viser bildene som er publisert en oppmerksom og tilstedeværende kvinne: et nært bånd med datteren, en manikyr de gjør sammen, ømme utvekslinger på flyplassen ... Kim velter stereotypier ved å vise frem en «dobbel side»: en hengiven mor og en kvinne som er fri til å uttrykke seg personlig. Hun nekter å tilpasse seg det restriktive bildet av den milde og beskjedne moren.

I en kontekst der kroppsstandarder og aldersrelaterte forventninger fortsatt er gjennomgripende, fungerer Kim Kardashians strukturerte og selvsikre fremtoning som et statement. Det er en påminnelse om at kvinner har rett til å eksistere fullt ut, uten å rette seg etter påbudene om «for mye» eller «ikke nok».