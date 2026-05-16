Som 30-åring viser Dua Lipa frem figuren sin i et svart blondeantrekk

På Instagram delte Dua Lipa en karusell av bilder som umiddelbart satte fansen i brann. Den britiske sangeren og låtskriveren, som nylig ble sett på verdensturné, poserer i et helsvart blondeantrekk, med tilbehør. En nøye utformet presentasjon som nok en gang bekrefter hennes voksende stilistiske innflytelse.

Et komplett svart blondeutseende

For dette nye innlegget valgte Dua Lipa et helsvart blonde-antrekk, satt sammen av flere koordinerte plagg. En langermet jakke, også laget av blonder, fullfører antrekket. Antrekket spiller på den diskré elegansen i svart og rikdommen i blondemønsteret, spesielt raffinert i detaljene. Et statement-plagg som står i kontrast til den mer beskjedne estetikken fra hennes tidligere opptredener. Når det gjelder sko, valgte sangeren svarte knehøye støvletter med blondeeffekt, som gir antrekket et nesten rock 'n' roll-preg.

Smykker og tilbehør: detaljene som forandrer alt

Utover hovedantrekket er det tilbehøret som virkelig skiller seg ut. Dua Lipa fullførte antrekket sitt med en svart og brun crossbody-veske, som tilførte et snev av varme til helhetsinnredningen. Når det gjaldt smykker, holdt hun seg ikke tilbake: en sølvchoker, et diamantarmbånd, flere stablede ringer ... Et veritabelt utstillingsvindu av delikate smykker som komplementerer hverandre perfekt.

En morsom detalj: hennes prikkete manikyr gir et lekent preg til resten av antrekket. Det er en nikk til retrotrendene som gjør comeback denne sesongen, og minner oss om at Dua Lipa har dyrket en smak for gjenoppdagede vintagereferanser siden debuten. Det er nettopp denne blandingen av dristighet og kulturelle allusjoner som gjør henne til et av de mest fulgte moteikonene i sin generasjon.

Et omhyggelig utformet skjønnhetsutseende

Dua Lipas sminke og hår var like imponerende. Hun hadde sitt ravnsvarte hår i en feilfri frisyre, perfekt koordinert med den helsvarte estetikken i antrekket. For sminken valgte hun et trendy «myk glamour»-utseende: definerte vipper, kinn farget med en rik rouge og burgunderrøde lepper som ga det viktigste fargeinnslaget.

Denne skjønnhetspaletten legemliggjør høst-/vinterestetikken perfekt, til tross for vårsesongen. Spesielt burgunderfargede lepper har gjort et slående comeback i skjønnhetsveiledninger og på catwalken i flere måneder nå. Innlegget flommer over av kommentarer fra beundrere. «QUEEN», «Magnificent», «Iconic» : fansen er betatt, mange roser både det helhetlige utseendet og sangerens holdning.

Med denne helsvarte karusellen bekrefter Dua Lipa sin status som et mote- og skjønnhetsikon i sin generasjon. Med intrikate blonder, sølvsmykker og burgunderfargede lepper fortsetter hun å hevde sine motevalg med urokkelig selvtillit – en selvtillit som inspirerer fanskaren hennes over hele verden.