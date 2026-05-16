Som 30-åring viser Dua Lipa frem figuren sin i et svart blondeantrekk

Léa Michel
@dualipa / Instagram

På Instagram delte Dua Lipa en karusell av bilder som umiddelbart satte fansen i brann. Den britiske sangeren og låtskriveren, som nylig ble sett på verdensturné, poserer i et helsvart blondeantrekk, med tilbehør. En nøye utformet presentasjon som nok en gang bekrefter hennes voksende stilistiske innflytelse.

Et komplett svart blondeutseende

For dette nye innlegget valgte Dua Lipa et helsvart blonde-antrekk, satt sammen av flere koordinerte plagg. En langermet jakke, også laget av blonder, fullfører antrekket. Antrekket spiller på den diskré elegansen i svart og rikdommen i blondemønsteret, spesielt raffinert i detaljene. Et statement-plagg som står i kontrast til den mer beskjedne estetikken fra hennes tidligere opptredener. Når det gjelder sko, valgte sangeren svarte knehøye støvletter med blondeeffekt, som gir antrekket et nesten rock 'n' roll-preg.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av DUA LIPA (@dualipa)

Smykker og tilbehør: detaljene som forandrer alt

Utover hovedantrekket er det tilbehøret som virkelig skiller seg ut. Dua Lipa fullførte antrekket sitt med en svart og brun crossbody-veske, som tilførte et snev av varme til helhetsinnredningen. Når det gjaldt smykker, holdt hun seg ikke tilbake: en sølvchoker, et diamantarmbånd, flere stablede ringer ... Et veritabelt utstillingsvindu av delikate smykker som komplementerer hverandre perfekt.

En morsom detalj: hennes prikkete manikyr gir et lekent preg til resten av antrekket. Det er en nikk til retrotrendene som gjør comeback denne sesongen, og minner oss om at Dua Lipa har dyrket en smak for gjenoppdagede vintagereferanser siden debuten. Det er nettopp denne blandingen av dristighet og kulturelle allusjoner som gjør henne til et av de mest fulgte moteikonene i sin generasjon.

Et omhyggelig utformet skjønnhetsutseende

Dua Lipas sminke og hår var like imponerende. Hun hadde sitt ravnsvarte hår i en feilfri frisyre, perfekt koordinert med den helsvarte estetikken i antrekket. For sminken valgte hun et trendy «myk glamour»-utseende: definerte vipper, kinn farget med en rik rouge og burgunderrøde lepper som ga det viktigste fargeinnslaget.

Denne skjønnhetspaletten legemliggjør høst-/vinterestetikken perfekt, til tross for vårsesongen. Spesielt burgunderfargede lepper har gjort et slående comeback i skjønnhetsveiledninger og på catwalken i flere måneder nå. Innlegget flommer over av kommentarer fra beundrere. «QUEEN», «Magnificent», «Iconic» : fansen er betatt, mange roser både det helhetlige utseendet og sangerens holdning.

Med denne helsvarte karusellen bekrefter Dua Lipa sin status som et mote- og skjønnhetsikon i sin generasjon. Med intrikate blonder, sølvsmykker og burgunderfargede lepper fortsetter hun å hevde sine motevalg med urokkelig selvtillit – en selvtillit som inspirerer fanskaren hennes over hele verden.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
I et minimalistisk utseende velger denne amerikanske modellen en sofistikert svart silhuett.
Article suivant
Som 48-åring dukket Sandra Hüller opp i en teaterkjole som trollbandt publikum i Cannes.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Skuespillerinnen Emilia Clarke reflekterer over prøvelsen som fikk henne til å tro at «det var slutten» på livet hennes.

Den britiske skuespillerinnen Emilia Clarke snakket følelsesladet om de alvorlige helseproblemene hun møtte på høyden av suksessen i...

Som 42-åring velger Mandy Moore en farge som lysner opp brunt hår uten å endre alt.

Den amerikanske sangeren, låtskriveren, skuespillerinnen, regissøren og stylisten Mandy Moore gjorde et slående opptreden på Disney Upfront i...

Som 15-åring fordømte Brooke Shields å ha blitt konfrontert med et «upassende» spørsmål under et intervju.

Under et nylig opptreden på Jesse Tyler Fergusons podkast « Dinner's on Me », gjenopplevde den amerikanske skuespillerinnen...

I en romantisk pastellkjole tiltrekker Sabrina Carpenter seg alles blikk

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Sabrina Carpenter gjorde en slående opptreden på Dior Cruise 2027-visningen, som ble holdt...

«Den vakreste mammaen»: Modell Elsa Hosk viser frem den gravide magen sin i et satengansemble

På Instagram delte den svenske modellen Elsa Hosk en karusell av bilder som umiddelbart gledet følgerne hennes. Kledd...

Som 48-åring dukket Sandra Hüller opp i en teaterkjole som trollbandt publikum i Cannes.

Den tyske skuespillerinnen Sandra Hüller prydet den røde løperen på filmfestivalen i Cannes i 2026 (12.–23. mai) for...