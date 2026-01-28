Som 51-åring overrasker Penélope Cruz med en kort hårklipp

Den spanske skuespillerinnen, modellen og designeren Penélope Cruz skapte nylig furore på Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026-visningen som ble holdt under Paris Fashion Week (20.–25. januar).

Et tydelig parisisk utseende

Penélope Cruz, kjent for sine lange, retro-krøller som minner om Hollywood, overrasket alle med en kort hårklipp: en «ruvete lob», en myk, bølgete bob som streifer skuldrene hennes. Penélope Cruz, som har vært offisiell ambassadør for Chanel siden 2018, kunne ikke ha drømt om et bedre tidspunkt å vise frem denne nye frisyren.

Hennes nye bob, litt rufsete og med sidesveiset lugg, fremkaller den uanstrengte sjarmen til parisiske kvinner. For å fullføre antrekket hadde skuespillerinnen på seg en svart åpen strikkekjole fra Chanel, kombinert med en matchende cardigan som var litt åpen. Stilen hennes ble fremhevet av raffinerte smaragd- og diamantdetaljer, grafiske øredobber og diskrete svarte tilbehør: en mini-clutch og pumps med firkantet tå.

Et lojalt ikon

Dette er ikke første gang «Volver»-stjernen har imponert på den røde løperen takket være det franske motehuset. I fjor trollbandt Penélope Cruz Oscar-utdelingen i en engleaktig hvit kjole inspirert av et Chanel-design fra 1992. Enten hun gjenoppdager tweed-dressen eller gjenoppfinner klassikerne, legemliggjør Penélope Cruz Chanels tidløse eleganse på en perfekt måte.

I et intervju med ELLE US forklarte hun at hun ikke lenger frykter spørsmål om alderen sin: «Det er en vakker milepæl, et øyeblikk med feiring og takknemlighet.» Med denne nye, kortere hårklippen viser Penélope at forandring kan være en form for frihet i alle aldre.

Kort sagt, ved å blande modenhet og modernitet har Penélope Cruz gjort et bemerkelsesverdig comeback i motekretser. Ved å bruke en myk, flagrende bob, gir hun en vakker leksjon i selvtillit og stil: noen ganger er et enkelt saksklipp alt som skal til for å omdefinere et helt utseende.