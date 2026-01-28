Search here...

Som 51-åring overrasker Penélope Cruz med en kort hårklipp

Léa Michel
@penelopecruzgr/Instagram

Den spanske skuespillerinnen, modellen og designeren Penélope Cruz skapte nylig furore på Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026-visningen som ble holdt under Paris Fashion Week (20.–25. januar).

Et tydelig parisisk utseende

Penélope Cruz, kjent for sine lange, retro-krøller som minner om Hollywood, overrasket alle med en kort hårklipp: en «ruvete lob», en myk, bølgete bob som streifer skuldrene hennes. Penélope Cruz, som har vært offisiell ambassadør for Chanel siden 2018, kunne ikke ha drømt om et bedre tidspunkt å vise frem denne nye frisyren.

Hennes nye bob, litt rufsete og med sidesveiset lugg, fremkaller den uanstrengte sjarmen til parisiske kvinner. For å fullføre antrekket hadde skuespillerinnen på seg en svart åpen strikkekjole fra Chanel, kombinert med en matchende cardigan som var litt åpen. Stilen hennes ble fremhevet av raffinerte smaragd- og diamantdetaljer, grafiske øredobber og diskrete svarte tilbehør: en mini-clutch og pumps med firkantet tå.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Penélope Cruz (@penelopecruzgr)

Et lojalt ikon

Dette er ikke første gang «Volver»-stjernen har imponert på den røde løperen takket være det franske motehuset. I fjor trollbandt Penélope Cruz Oscar-utdelingen i en engleaktig hvit kjole inspirert av et Chanel-design fra 1992. Enten hun gjenoppdager tweed-dressen eller gjenoppfinner klassikerne, legemliggjør Penélope Cruz Chanels tidløse eleganse på en perfekt måte.

I et intervju med ELLE US forklarte hun at hun ikke lenger frykter spørsmål om alderen sin: «Det er en vakker milepæl, et øyeblikk med feiring og takknemlighet.» Med denne nye, kortere hårklippen viser Penélope at forandring kan være en form for frihet i alle aldre.

Kort sagt, ved å blande modenhet og modernitet har Penélope Cruz gjort et bemerkelsesverdig comeback i motekretser. Ved å bruke en myk, flagrende bob, gir hun en vakker leksjon i selvtillit og stil: noen ganger er et enkelt saksklipp alt som skal til for å omdefinere et helt utseende.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
«Jeg har gått opp i vekt»: en Miss France snakker om det vedvarende presset på kroppen sin.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Jeg har gått opp i vekt»: en Miss France snakker om det vedvarende presset på kroppen sin.

Angélique Angarni-Filopon, kåret til Miss Frankrike 2025, har åpent snakket om sitt komplekse forhold til kroppen sin etter...

Som 47-åring løfter Laetitia Casta en kjole med et uventet motetilbehør.

Laetitia Casta fanget nylig alles oppmerksomhet på Jonathan Andersons første Haute Couture vår/sommer 2026-visning for Dior. Kledd i...

«Utrolig elegant»: Denne amerikanske modellen gjør et varig inntrykk i en haute couture-kjole

Karlie Kloss lyste nylig opp Paris Couture Week i en Dior-kjole som beviste at gjennomsiktige stoffer og åpen...

«Hun kunne vært modell»: Som 31-åring omdefinerer denne skuespillerinnen «koreansk chic»

Bae Suzy (ekte navn Bae Su-ji), et elsket sørkoreansk ikon, fortsetter å fascinere med sin unike aura og...

«Storslått»: Denne stjernen imponerer internettbrukere på stranden

Den amerikanske rapperen Coi Leray, som kan skryte av 10 millioner månedlige lyttere på Spotify og en BET...

I Paris skaper Demi Moore furore i en skulpturell jumpsuit

Paris Haute Couture Fashion Week levde nok en gang opp til løftet om spektakulært og dristighet. Blant de...

© 2025 The Body Optimist