Prinsesse Dianas tvillingnieser viser frem sitt nære bånd på sosiale medier

Fabienne Ba.
@ameliaspencer15 / Instagram

Tvillingene Lady Amelia og Lady Eliza Spencer, som har vært uatskillelige siden barndommen, går aldri glipp av en mulighet til å vise det. På Instagram har prinsesse Dianas nieser nok en gang vist hvor nære bånd de har.

"Tvillingskap mer enn noensinne": Reel-en deres smelter hjerter på nettet

Lady Amelia Spencer og Lady Eliza Spencer la ut en video på Instagram som raskt rørte følgerne deres. Den viser tvillingene, blonde og smilende, som gjør seg klare for en kveld ute. Begge iført hvite blondekåper, håret satt opp i knuter og lange øredobber, poserer de side om side på hotellbalkongen. Bildeteksten, på engelsk, sier alt: «Tvillingskap mer enn noensinne ».

Eneggede tvillinger … bekreftet av en DNA-test

Amelia og Eliza ble født 10. juli 1992, sønn av Charles Spencer, den niende jarlen Spencer (Lady Dis yngre bror), og Victoria Lockwood, og trodde lenge at de ikke var identiske. Ved fødselen fikk de beskjed om at de rett og slett var toeggede tvillinger. Det var ikke før i 2024 at en genetisk test avkreftet denne misforståelsen: de er faktisk identiske. En forsinket avsløring som, ifølge Eliza, «forandrer ting. Nå som vi vet det, gir alt mening».

Et bånd som ord har vanskelig for å beskrive

Utover den fysiske likheten deler de to søstrene et bånd som ingenting ser ut til å kunne bryte. «Vi vet ofte nøyaktig hva den andre tenker», betrodde Amelia. For Eliza overgår denne forbindelsen ord: «Vårt tvillingbånd er rett og slett ubeskrivelig. Vi har delt det siden før vi i det hele tatt ble født.» Hun la til: «Vi er identiske både inni og utenpå.» Det er et bånd de har valgt å vise frem offentlig, ved å bli modeller, ambassadører og stamgjester på den røde løperen.

Et nytt kapittel i livene deres

Mens de to søstrene stadig pleier sitt nære bånd på sosiale medier, går de også videre med nye kapitler i livene sine. Amelia er nå gift med Greg Mallett, mens Eliza forbereder seg på bryllupet med forloveden Channing Millerd. Modeller, merkevareambassadører og stamgjester på de mest prestisjefylte festene, fortsetter tvillingene å gjøre profilerte opptredener, alltid side om side. Denne sammensveisede søskenduoen fortsetter å fengsle publikum – og gjennom sin blotte tilstedeværelse vitner de om den stille arven etter deres berømte tante, prinsesse Diana.

Gjennom ømme øyeblikksbilder, inderlige fortroligheter og nye personlige forpliktelser maler Lady Amelia og Lady Eliza Spencer subtilt et vakkert portrett av søsterskap. Tvillingsøstrene i Spencer-dynastiet minner oss om at utover deres arv og rampelyset, forblir deres nære bånd deres mest verdifulle aktivum.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
