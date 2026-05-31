«En brasiliansk skjønnhet»: Denne skuespillerinnen skaper sensasjon i en skulpturell kjole

Den brasilianske skuespillerinnen Bruna Marquezine gjorde absolutt inntrykk da hun ble invitert til Mondepars-moteshowet. I São Paulo valgte hun en svart kjole med en slående struktur, hyllet som et av kveldens mest omtalte antrekk. Et utseende preget av diskret eleganse og struktur.

En svart kjole med et arkitektonisk utseende

For anledningen valgte Bruna Marquezine en lang, stroppeløs svart kjole med en korsettlignende overdel som omfavnet en ren, tettsittende silhuett. Den mest slående detaljen var midjen: en geometrisk, spiss avslutning ved hoftene, en slags gjenoppfunnet peplum som fremkaller moderne boning. Det lange, avsmalnende skjørtet forlenget denne slanke linjen og skapte en utpreget minimalistisk estetikk. I kommentarene uttrykte mange internettbrukere sin beundring og beskrev Bruna Marquezine som en «brasiliansk skjønnhet» og en «strålende kvinne».

Minimalistisk tilbehør

Tro mot sin diskré stil fullførte Bruna Marquezine antrekket sitt med smale, svarte solbriller, som tilførte et grafisk preg til helhetsinntrykket. Frisyren hennes, en kort, bølget, mørkebrun bob, fremhever antrekkets moderne følelse, mens en mørk manikyr setter prikken over i-en. Det helsvarte antrekket fremhever snittet og konstruksjonen av plagget.

Med dette valget bekrefter Bruna Marquezine sin letthet i moteverdenen, etter å ha gjort en rekke bemerkelsesverdige opptredener på store arrangementer. Med rene linjer, en monokrom palett og omhyggelig utformede detaljer skapte hun et av de mest fremtredende antrekkene fra Mondepars-visningen: en demonstrasjon av stil som kombinerer modernitet og eleganse.