Shakira feirer VM med en serie sporty og fargerike antrekk

Shakira har nok en gang bekreftet sin vedvarende tilknytning til FIFA World Cup. Den colombianske sangeren og låtskriveren feiret den store fotballturneringen i en energisk video delt på Instagram. I videoen danser hun til sin nye sang samtidig som hun viser frem en rekke sporty og fargerike antrekk inspirert av de konkurrerende landslagene. Dette har utvilsomt gitt henne kallenavnet «dronningen av verdenscupen» nok en gang.

En serie fotballinspirerte antrekk

Gjennom hele videoen viser Shakira frem en rekke antrekk med fotballtema. Hun dukker opp i en rød- og hvitstripet crop top kombinert med et hvitt plissert skjørt, i en knyttet blå jersey med hvite, utsvingte minibukser, og i en kort hvit fotballdrakt med et lappeteppe-denimskjørt. Dette er alle moderne varianter av det klassiske fotballfanantrekket, gjenskapt med en virkelig moteriktig vri.

En hyllest til de konkurrerende valgene

Shakira hyller også flere viktige nasjoner i konkurransen. Hun har på seg en argentinsk drakt, stylet som en kort kjole, kombinert med platåsneakers, en knallgul Brasil-topp og en marineblå topp med denimshorts. En leken måte å feire fargene til turneringens hovedlag på, samtidig som hun viser frem sin egen stilsans.

En video satt til rytmen til «Dai Dai»

Denne virale videoen er satt til rytmen til «Dai Dai», Shakiras samarbeid med Burna Boy, en av de offisielle sangene til FIFA World Cup™ i 2026. Med sin ekspertkoreograferte rutine, smittende energi og polerte sminke viser Shakira frem hele sitt talentspekter. Videoen fikk raskt millioner av likerklikk, og fans roste opptredenen hennes i hopetall.

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«Dronningen av verdenscupen»

Denne siste utnevnelsen bekrefter Shakiras spesielle status. I årevis har hun vært tett knyttet til FIFA World Cup, som hun har spilt inn flere ikoniske sanger for. Denne forbindelsen er så sterk at fansen hennes lett kaller henne «dronningen av verdenscupen».

Med denne serien med sporty og fargerike antrekk feirer Shakira FIFA World Cup med stil og energi. Ved å blande hyllester til landslagene med et snev av dramatiske elementer, bekrefter sangeren nok en gang sin unike tilknytning til arrangementet. Ikke overraskende vil dette garantert glede fansen hennes.