Dolly Parton feirer 80-årsdagen sin med stil, iført en spektakulær kjole.

Countrymusikkens dronning har bevist det nok en gang: Som 80-åring stråler Dolly Parton like mye som alltid og beholder sin legendariske sans for humor. Det amerikanske ikonet feiret bursdagen sin 19. januar i et spektakulært antrekk – et dypt utringet korsett med strass – og en flerfarget sommerfuglkake like gledelig som personligheten hennes. Gjennom denne livlige opptredenen ga «Jolene»-sangerinnen fansen et sterkt budskap: Som 80-åring føler hun seg «bare i begynnelsen» av et nytt kapittel.

En fargerik feiring

De delte bildene viser Dolly Parton i en skimrende lappeteppekorsettkjole, dekorert med glitrende steiner og blonder som fremhever hennes ikoniske figur. Med sitt berømte blonde hår og signatursminke blåser hun ut lysene på den gigantiske «80»-formede kaken sin ... med et brannslukningsapparat! En scene som er både morsom og typisk «Dolly», akkompagnert av hennes muntre sang «Light of a Clear Blue Morning».

«Jeg har ikke tid til å bli gammel.»

I et nylig intervju med People magazine åpnet sangeren seg om sin sinnstilstand når hun går inn i dette nye tiåret. «Folk sier til meg: 'Du kommer til å bli 80.' Vel, hva så? Se på alt jeg har oppnådd. Jeg føler at jeg bare har begynt», sa hun. For henne er alder bare et tall: «Hvis du lar deg selv bli gammel, vil du bli det. Jeg har ikke tid til å bli gammel.»

Beroligende nyheter om helsen hans

Etter å ha skapt bekymring blant fansen sin i 2025 på grunn av helseproblemer som tvang henne til å utsette oppholdet sitt i Las Vegas, beroliget Dolly Parton dem: «Jeg har det bra.» Hun takket til og med fansen sin for deres kjærlighets- og støttemeldinger, samtidig som hun understreket at hun «ikke hadde noen intensjon om å senke tempoet».

En kunstner som alltid ser mot fremtiden

Mellom nye musikalske prosjekter, offentlige opptredener og utstillinger som bærer navnet hennes – som «Dolly Parton: Journey of a Seeker» i Country Music Hall of Fame – viser Dolly Parton at hun i en alder av 80 fortsetter å inspirere. Tro mot sin filosofi konkluderer hun: «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre i morgen, men jeg vil alltid gi alt.»

Dolly Parton feirer sin 80-årsdag ikke som en milepæl, men som et springbrett. Med sin humor, generøsitet og uforlignelige stil legemliggjør hun ideen om at talent og lidenskap ikke kjenner alder. Som 80-åring bøyer ikke countrylegenden seg for tiden – hun får den til å danse.