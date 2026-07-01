På tribunen tiltrekker denne argentinske skuespillerinnen seg alles oppmerksomhet ved å støtte landet sitt.

Den argentinske skuespillerinnen Eva De Dominici viste stolt frem sine nasjonale farger. Hun deltok i FIFA World Cup 2026™ for å støtte sitt landslag, Argentina. På Instagram delte hun bilder fra dagen, smilende og med et skjerf i landets farger i hendene. Hennes strålende utseende sjarmerte hennes mange følgere.

Et selvsikkert støttende blikk

For anledningen hadde Eva De Dominici på seg en langermet svart topp, kombinert med denimshorts, et belte og støvler. Midtpunktet i antrekket hennes var selvfølgelig det blå og hvite skjerfet hennes, prydet med «Argentina», som hun stolt viftet over hodet. Strålende utstrålte hun en smittende entusiasme, perfekt i tråd med kampdagens ånd.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Eva De Dominici (@dedominicieva)

En stolt supporter av Argentina

Denne støtten er neppe overraskende. Eva De Dominici, som er født i Avellaneda, en forstad til Buenos Aires, har aldri lagt skjul på sin tilknytning til hjemlandet sitt. Ved å gå på tribunen for å heie på landslaget under FIFA World Cup™ i 2026, feiret skuespillerinnen sine argentinske røtter med iver. Det var en måte for henne å dele begeistringen sammen med tusenvis av fans for laget sitt.

Fansen vant over

Ikke overraskende utløste dette innlegget en bølge av entusiastiske reaksjoner. I kommentarfeltet roste brukerne hennes sporty utseende, gode humør og strålende smil. Mange var henrykte over å se henne støtte Argentina med en slik energi. Dette bekrefter bare populariteten til Eva De Dominici, som har flere millioner følgere.

En skuespillerinne med internasjonal anerkjennelse

Utover denne opptredenen bekrefter Eva De Dominici sin status som en ledende skuespillerinne. Etter å ha blitt berømt i Argentina gjennom en rekke telenovelaer, har hun gradvis vunnet et internasjonalt publikum, særlig takket være rollene sine i amerikanske produksjoner som serien «The Cleaning Lady». Nå basert i USA, forfølger hun en karriere som spenner over begge kontinenter, samtidig som hun forblir tro mot sine røtter.

Med disse bildene på tribunen beviste Eva De Dominici at hun er blant Argentinas mest ivrige supportere. Med skjerfet i været, det selvsikre utseendet og det gode humøret sjarmerte hun fansen, og bekreftet at atmosfæren på tribunen også er en del av skuespillet.