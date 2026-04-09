«Hun ligner på moren sin»: Shiloh Jolie gjør et slående inntrykk.

Shiloh Jolie fortsetter å gå sin egen kunstneriske vei. Datteren til skuespillerinnen Angelina Jolie og skuespilleren Brad Pitt er med i musikkvideoen «What's a Girl to Do» av sangeren Dayoung, et medlem av gruppen WJSN (Cosmic Girls). Opptredenen hennes fikk raskt oppmerksomhet på nettet, og fans var nysgjerrige på å se den unge danseren i dette musikalske prosjektet.

En lidenskap for dans dyrket siden barndommen

I videoen dukker Shiloh opp blant danserne, og bekrefter dermed en lidenskap for dans som hun har dyrket i flere år. Hun er vant til å ta kurs ved Millennium Dance Complex i Los Angeles, og utvikler gradvis karrieren sin i denne kunstneriske verdenen, langt fra filmsett.

I motsetning til sine berømte foreldre, ser det ut til at Shiloh Jolie foretrekker en dansekarriere fremfor skuespill. Dans lar Shiloh uttrykke sin kreativitet i et kollektivt, ofte mer diskret miljø. Denne tilnærmingen er i tråd med hennes ønske om å utvikle sine kunstneriske ferdigheter uten nødvendigvis å søke høy medieeksponering. Deltakelsen hennes i Dayoungs musikkvideo er dermed i tråd med en utviklingsbane som allerede er observert gjennom flere performancevideoer som er delt de siste årene.

Internettbrukere imponert over likheten hennes med Angelina Jolie

Etter at teaseren ble sluppet, kommenterte mange internettbrukere Shilohs deltakelse, og fremhevet særlig likheten hennes med moren. På sosiale medier hentydet flere meldinger til denne likheten, og noen skrev: «Hun ligner veldig på moren sin» eller «Likheten er slående.» Disse reaksjonene demonstrerer nysgjerrigheten som utseendet hennes vekker, samtidig som de fremhever publikums interesse for den unge danserens kunstneriske reise.

En kunstnerisk utviklingsbane i gang

Ved å delta i dette musikalske prosjektet bekrefter Shiloh Jolie sin interesse for dans og performance. Denne opplevelsen kan markere et nytt steg i en kunstnerisk karriere hun ser ut til å bygge gradvis, bort fra filmbransjen. Selv om hun fortsatt utvikler karrieren sin diskret, illustrerer hennes tilstedeværelse i denne musikkvideoen et ønske om å utvikle talentet sitt i et profesjonelt miljø, samtidig som hun opprettholder en viss uavhengighet fra berømmelsen knyttet til familien.

Kort sagt har Shiloh Jolies opptreden i Dayoungs musikkvideo allerede skapt en rekke reaksjoner, spesielt på grunn av likheten hennes med moren Angelina Jolie. Mellom diskresjon og kunstnerisk lidenskap ser det ut til at den unge danseren følger en vei som gjenspeiler hennes egen, sentrert rundt dans og kreativt uttrykk.