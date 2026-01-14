Denne gravide modellen hyller stolt sin nye figur.

Modellen og innholdsskaperen Sofia Richie Grainge stråler mens hun stolt feirer sin nye figur, gravid med sitt andre barn. På en gledelig og elegant babyshower avslørte den vordende moren kjønnet på gutten sin, samtidig som hun delte søte bilder på Instagram.

En feiring full av stil og ømhet

Sofia Richie Grainge sin babyshower, organisert av sine kjære, fant sted under det opprinnelige temaet «sportsklubb». Arrangementet, dekorert med gullelementer og personlig «The Grainge Club»-tilbehør, reflekterte parets elegante og moderne stil. Sofia, kledd i et gult polkadott-antrekk, poserte stolt, med et strålende smil og en glødende ro.

En tilfreds og rolig mor

Sofia Richie, som allerede er mor til lille Eloise, født i mai 2024, nyter dette nye svangerskapet i stor grad. Den unge kvinnen, som har vært gift med Elliot Grainge siden 2023, legger ikke skjul på gleden over å utvide familien. På Instagram deler hun jevnlig øyeblikk fra hverdagen sin, og blander moderlig ømhet med sin medfødte sans for stil.

Fremveksten av et moderne ikon

Siden hun annonserte sitt andre svangerskap høsten 2025, har Sofia Richie stolt vist frem sin foranderlige kropp. Med naturlige bilder og elegante antrekk inspirerer hun en generasjon kvinner til å feire morsrollen uten å ofre stilen sin. I dag legemliggjør hun et forbilde for strålende og autentisk skjønnhet.

Sofia Richie Grainge beviser nok en gang at eleganse og morsrollen går hånd i hånd. Ved å feire denne nye fasen i livet sitt med mildhet og selvtillit, viser den unge kvinnen at det å være gravid ikke er en parentes, men en form for oppfyllelse. Mellom kjærlighet, mote og ro forbereder Hollywoods mest stilige «guttmamma» seg på å skrive et nytt like strålende kapittel.