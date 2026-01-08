Denne modellen sies å være den rikeste av alle Victoria's Secret-modellene.

Hun forlot catwalken for nesten 20 år siden, men innflytelsen hennes har aldri avtatt. Gisele Bündchen, et ikon på catwalken, forvandlet en storkontrakt til en global karriere. I dag, mens tidligere Victoria's Secret-stjerner fortsatt skinner på TV eller i spissen for sine egne merker, dominerer bare én listen over verdens rikeste personer.

En eksemplarisk karriere etter VS

Mer enn et tiår etter at hun forlot Victoria's Secret-catwalken, fortsetter Gisele Bündchen å regjere suverent blant de rikeste tidligere englene. Ifølge SCMP , med en anslått formue på 400 millioner amerikanske dollar, overgår den brasilianske modellen sine tidligere kolleger langt, og etablerer seg som en nøkkelfigur i modellbransjen som har blitt forretningsmodell.

Gisele Bündchen ble angivelig en del av Victoria's Secret i 2000 med en kontrakt på 25 millioner dollar, og ble raskt et av merkets mest ikoniske ansikter. I 2006 valgte hun imidlertid å forlate modellverdenen. Denne avgangen, langt fra å hindre karrieren hennes, markerte starten på en enda mer imponerende oppgang. Som muse for Chanel, Pantene og Carolina Herrera, bygde Gisele et veritabelt personlig imperium.

Heidi Klum følger i hennes fotspor

Den tysk-amerikanske modellen, TV-programlederen og skuespillerinnen Heidi Klum ville rangert som nummer to på listen, ifølge SCMP. Hun fortsetter å utvide sin innflytelse gjennom det amerikanske reality-TV-programmet «Project Runway», kles- og skjønnhetslinjene sine, samtidig som hun representerer en sjelden lang fartstid i bransjen.

Hva skiller Gisele Bündchen fra andre? Hennes strategiske visjon. Fra det øyeblikket kontrakten hennes med Victoria's Secret tok slutt, investerte hun i eiendom, støttet miljøprosjekter og viet seg til sosiale formål. Som tobarnsmor legemliggjør hun en vellykket overgang fra supermodell til engasjert gründer. Gisele Bündchen er fortsatt det ultimate forbildet i tiden etter Victoria's Secret.