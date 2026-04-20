«I overgangsalderen blir vi satt på sidelinjen»: 54 år gamle skuespillerinne Amanda Peet deler sin erfaring

Den amerikanske skuespillerinnen Amanda Peet setter ord på en virkelighet som deles av mange kvinner: i overgangsalderen blir de «mindre attraktive» og «mindre synlige» i historier, på jobb og til og med på skjermen. I serien «Your Friends & Neighbors» legemliggjør hun denne opplevelsen ved å spille Mel Cooper, en terapeut som går gjennom perimenopausen.

En "katartisk" rolle i serien "Sanne naboer, falske venner"

I serien spiller Amanda Peet Mel, en femti år gammel kvinne som ikke reduseres til bare et «sentimentalt medvirkende» eller henvises til rollen som «nyttig mor». Scenene fra perimenopausen blir tatt opp åpenhjertig, og omfatter hetetokter, humørsvingninger, søvnforstyrrelser og vedvarende lyster. Skuespillerinnen forklarer i flere intervjuer at det å spille denne karakteren var «katartisk» for henne: hun opplever selv overgangsalderen og mener det er viktig at denne fasen ikke blir behandlet som en slutt eller en skam.

Menopausscenene i «Your Friends & Neighbors» er morsomme, ufiltrerte og noen ganger veldig realistiske, noe som forklarer hvorfor de resonnerer med et kvinnelig publikum som ofte blir oversett i fortellinger om midtlivslivet. Ved å velge å ta for seg hetetokter, irritabilitet og overgangsfaser i familieforhold, gir serien denne livsfasen sin rettmessige plass. Amanda Peet blir dermed en stemme for en ofte stille alder, en som ikke lenger ønsker å bli satt på sidelinjen.

«Kvinner blir satt på sidelinjen i overgangsalderen»

I et intervju med People magazine diskuterte Amanda Peet eldre kvinners plass i underholdningsbransjen og samfunnet. Hun uttalte at kvinner over en viss alder i lang tid ble gjort «usynlige, aseksuelle, satt til side», som om resten av livet etter overgangsalderen var redusert til å vente i kulissene. For henne er det derfor viktig at karakterer som Mel i «Your Friends & Neighbors» viser at alder ikke er det samme som glemsel: en kvinne kan være sliten, oppleve hormonelle svingninger og fortsatt være aktiv.

En kamp mot «aldersrelatert dysmorfi»

Amanda Peet snakker også om «aldersrelatert dysmorfi»: ideen om at man mentalt forblir fastlåst i trettiårene, ofte 27, og sliter med å akseptere at kroppen faktisk har passert femti år, med overgangsalder, rynker, grått hår og spørsmål om identitet. Hun fremhever denne uoverensstemmelsen mellom den virkelige kroppen og det indre bildet, som gir næring til følelsen av å være «ute av synkronisering» med hva samfunnet forventer av en såkalt «moden» kvinne.

Et budskap om synlighet og verdighet

Gjennom skuespillet sitt og sine offentlige uttalelser taler Amanda Peet for større synlighet av kvinner i overgangsalderen, både på film og i hverdagen. Hun understreker at det ikke er nok å spille på skjermen: det er også viktig å la disse kvinnene forbli i sentrum av historier, prosjekter og beslutningsprosesser, uten å henvise dem til en sekundær rolle «etter» sin «ungdom».

Hennes vitnesbyrd gjenspeiler det til andre skuespillerinner som Demi Moore eller Halle Berry, som alle fordømmer måten kvinner blir presset ut så snart de overskrider et visst bilde av attraktivitet.

Ved å gi en stemme til kvinner som Amanda Peet, og ved å skildre karakterer forankret i overgangsalderens virkelighet, bidrar serien «Dine venner og naboer» til å endre oppfatninger. Langt fra å være en slutt, blir denne perioden sett på som en transformasjon, med sine utfordringer, men også sin rikdom og kompleksitet. Ved å bryte tausheten og stereotypiene minner Amanda Peet oss om at kvinner over 50 verken skal forsvinne eller tilpasse seg pålagt usynlighet.