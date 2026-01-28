Search here...

«Hun kunne vært modell»: Som 31-åring omdefinerer denne skuespillerinnen «koreansk chic»

Bae Suzy (ekte navn Bae Su-ji), et elsket sørkoreansk ikon, fortsetter å fascinere med sin unike aura og eksepsjonelle allsidighet. Som sørkoreansk skuespillerinne, danser og K-popsangerinne legemliggjør hun en raffinert «koreansk eleganse» som har gitt henne flatterende sammenligninger med modellverdenen.

Et idol med magnetisk karisma

Bae Suzy, som har fått kallenavnet «Nasjonens første kjærlighet» siden debuten med jentegruppen Miss A i 2010, utstråler naturlig skjønnhet og tidløs eleganse. Bildene hennes, enten det er fra fotoshoots for Céline eller personlige øyeblikk som balletttreningen hennes, fengsler fansen: «Hun har en modellaura, hun formidler virkelig noe gjennom bildene», skryter fansen av det på sosiale medier.

I 2025 strålte hun på Céline Spring/Summer 2026-visningen i Paris, og utstrålte en uanstrengt eleganse som gjorde henne til en stamgjest på første rad. Hennes minimalistiske utseende, ofte svart og strukturert, fremhevet en figur formet av årevis med taekwondo (2. dan svart belte) og klassisk dans, hvor hun utmerket seg i splitt og fleksibilitet.

Multitalenter og fysisk innsats

Det som gjør Suzy uimotståelig er allsidigheten hennes: hun har vært modell siden hun var 12 år, og går uanstrengt over fra sang til skuespill. Suksesser som «Start-Up», «Vagabond» (der hun utfører sine egne stunt) og den kommende «Genie Make a Wish» (oktober 2025) demonstrerer hennes dedikasjon. I 2025 startet hennes intensive balletttrening til og med en trend i Korea, og forbedret holdningen og karismaen hennes på skjermen. Kollegene og fansen hennes kaller henne en «grasiøs prinsesse» eller «den mest allsidige artisten i sin generasjon», og roser hennes disiplin på treningsstudioet og hennes evne til å ta på seg krevende roller.

Luksusambassadør Bae Suzy omdefinerer Hallyu-estetikken: sofistikert minimalisme, naturlig selvtillit og en skjermbundet tilstedeværelse. Hun beviser at talent og eleganse gjør henne til et evig ikon, alltid klar til å inspirere.

«Storslått»: Denne stjernen imponerer internettbrukere på stranden

