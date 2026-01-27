Search here...

«Storslått»: Denne stjernen imponerer internettbrukere på stranden

Fabienne Ba.
@coileray/Instagram

Den amerikanske rapperen Coi Leray, som kan skryte av 10 millioner månedlige lyttere på Spotify og en BET Award-nominasjon, skapte furore i midten av januar ved å legge ut en serie bilder tatt på stranden. Sittende på en lenestol, smilende og avslappet, skrev hun dem enkelt: «Mor, Album, Avslapning.» Tre ord som perfekt innkapsler dette øyeblikket i skjæringspunktet mellom morsrollen, musikkarrieren og tid til seg selv.

En serie bilder som feirer en selvsikker pause

På disse lysende fotografiene dukker Coi Leray opp på et bad, hvor hun nyter solen i minimalistiske omgivelser. Dette innlegget er mer enn bare et visuelt tilbakeblikk, og markerer en slags overgang: en kunstner som hevder sin frihet, sin rolle som mor og sin kunstneriske identitet utenfor studioet.

Det estetiske valget – naturlig, minimalistisk, fokusert på velvære – står i kontrast til de mer formelpregede kodene som ofte forbindes med kvinnelige figurer i hiphop. Det fremkaller et øyeblikk med refokusering, gjenvunnet ro, borte fra scenen, men fortsatt forbundet med publikum.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Coi Leray 🆑 (@coileray)

En bølge av beundring fulgte innlegget hans.

I løpet av få timer hadde innlegget passert én million likerklikk og generert over 5000 kommentarer. Meldingene hyllet hennes styrke, comeback og autentisitet: «Du stråler», «En sann inspirasjon», «Mamma og kunstner, du har alt.» Noen la merke til hennes fysiske forvandling eller nevnte mulig operasjon, men disse stemmene forble marginale i en flom av positive reaksjoner. Denne varme mottakelsen bekrefter det sterke båndet Coi Leray opprettholder med lokalsamfunnet sitt, som alltid er oppmerksomme på hennes offentlige opptredener så vel som hennes mer personlige øyeblikk.

En veletablert musikalsk karriere

Datteren til rapperen Benzino, Coi Leray, har gjort seg bemerket siden 2018 med en rekke bemerkelsesverdige samarbeid, blant annet med French Montana, David Guetta og Anne-Marie. Hennes energiske stil, en blanding av rap, pop og R&B, har latt henne skape seg en unik plass i musikkbransjen. Og selv om hennes personlige innlegg fanger oppmerksomhet på sosiale medier, forsterker de bare en allerede etablert bane. Hennes image, langt fra å være statisk, utvikler seg med henne: friere, mer selvsikker.

En ny generasjon kunstnere med fornyede koder

Coi Leray legemliggjør en generasjon kvinnelige kunstnere som avviser reduktive merkelapper. Morsrollen, karrieren, estetikken, den digitale tilstedeværelsen: alt sameksisterer uten motsetninger. Ved å presentere hverdagen sin fra et rolig perspektiv, deltar hun i en dynamikk der kroppsbilde, synlighet og suksess ikke lenger utelukker hverandre, men snarere forsterker hverandre.

Langt fra diktater eller pålagte projeksjoner, tegner Coi Leray dermed konturene av hva en kvinnelig rapper kan være i 2026: mangesidig, fri og i full besittelse av sitt image.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
