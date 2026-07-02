«En skulpturert mage»: Denne skuespillerinnen imponerer med figuren sin

Den kanadiske skuespillerinnen og modellen Emeraude Toubia delte et bilde på Instagram tatt under en treningsøkt, ledsaget av en støttende melding til Mexico. Hun imponerte følgerne sine, hvorav mange roste fysikken hennes. «Formet magemuskel», lød en kommentar.

En energifylt treningsøkt

På dette bildet poserer Emeraude Toubia i et boksesenter, iført en hvit sports-BH og svarte leggings. Med neven hevet og en ball gjemt under armen utstråler hun smittende energi under en rekke flagg, inkludert det meksikanske flagget. «Vamos mi México», skrev hun til bildet, og blandet lidenskapen for sport med tilknytningen til røttene sine.

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Et bilde som utløste reaksjoner fra internettbrukere

Bildet utløste en bølge av beundrende reaksjoner. Mange internettbrukere roste skuespillerinnens «tonede figur». «En skulpturert mage», kommenterte også noen. Mens mange internettbrukere roste figuren til den kanadiske skuespillerinnen og modellen Émeraude Toubia, tilslører dette fokuset på fysisk utseende det essensielle poenget.

Utover utseendet hennes er det fremfor alt talentet hennes, karriereveien hennes og den profesjonelle forpliktelsen hennes som fortjener å bli fremhevet. En kvinne defineres ikke utelukkende av kroppen sin, som er åpen for kommentarer: hun uttrykker seg gjennom ideene sine, arbeidet sitt og handlingene sine. Fra et bredere perspektiv ville det også være ønskelig å verdsette mangfoldet av kroppstyper og anerkjenne skjønnhet i alle dens former, snarere enn å rangere kropper eller redusere dem til estetiske kriterier.

En stolt tilhenger av Mexico og en fremtredende skuespillerinne

Emeraude Toubia er stolt av sin meksikanske arv og ønsket å vise sin støtte til landslaget under FIFA World Cup™ i 2026. Det var en måte for henne å feire røttene sine på, samtidig som hun delte lidenskapen for sport med lokalsamfunnet. Hun er kjent for rollene sine i seriene «Shadowhunters» og «With Love», og har også trollbundet et bredt publikum. Med millioner av følgere dyrker hun et solrikt og imøtekommende image, og balanserer karriere og privatliv.

Med dette bildet kombinerer Emeraude Toubia stolt sin lidenskap for sport med sin kjærlighet til sine røtter. Hun har nok en gang trollbundet fansen sin, og bekreftet sin smittende energi både på sosiale medier og på skjermen.