Pamela Anderson feirer bursdagen sin i solen, 59 år gammel.

Léa Michel
Extrait du film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

Den kanadisk-amerikanske skuespillerinnen og modellen Pamela Anderson feiret sin 59-årsdag på enkleste mulige måte: ved å nyte en svømmetur på den franske rivieraen. Hun delte et glimt fra sin spesielle dag med følgerne sine gjennom et Instagram-innlegg, der hun stråler i en smørgul body.

Et solrikt og minimalistisk utseende

I videoer som er lagt ut på kontoen hennes, går Pamela Anderson mot havet iført en hvit badekåpe, som hun tar av seg før hun stuper uti vannet for det hun beskriver som en «bursdagsbading». Hun følger med innlegget sitt med en takkemelding til fansen sin: «Takk for de fantastiske bursdagshilsenene dine ... Måtte alle drømmene dine gå i oppfyllelse i dag også. Med kjærlighet, P.»

For å fullføre sommerantrekket sitt, brukte Pamela Anderson rektangulære solbriller med hvite innfatninger og et par matchende sandaler. Det stroppeløse strandantrekket hennes var i en delikat smørgul nyanse.

Et sommeropphold i Saint-Tropez

Pamela Anderson delte også flere bilder fra oppholdet sitt i Saint-Tropez. På et av bildene poserer hun på en stein iført en lys hvit kjole, en matchende bandana og hvite joggesko, med en trekurv i hånden. Tro mot sin skjønnhetstilnærming de siste årene, fremstår hun uten sminke, og foretrekker en naturlig stil som appellerer til mange fans.

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Et innlegg delt av Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Et øyeblikk delt med familien

Denne reisen til den franske rivieraen kommer samtidig som Pamela Anderson tilbringer tid med familien sin. Flere amerikanske medier rapporterer at hun skal bo i Saint-Tropez i forkant av bryllupet til sin yngste sønn, Dylan Lees, og arkitektdesigneren Paula Bruss. Pamela Anderson er mor til to sønner, Brandon og Dylan, fra ekteskapet med musikeren Tommy Lee.

Et stadig mer autentisk bilde

De siste månedene har Pamela Anderson gjort en rekke slående opptredener på den røde løperen, samtidig som hun har opprettholdt et autentisk og minimalistisk image. Valget hennes om å regelmessig opptre uten sminke har blitt en sann signatur, og noen roser henne for sin naturlighet.

Pamela Anderson ser ut til å nyte denne nye fasen i livet sitt til fulle. Mellom øyeblikk med avslapning under middelhavssolen, uformell eleganse og øyeblikk delt med sine kjære, fortsetter hun å leve en livsstil som prioriterer enkelhet, velvære og autentisitet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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