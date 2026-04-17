Med dette røde strandantrekket setter modellen Emily Ratajkowski trenden for 2026.

På en solrik strand dukker Emily Ratajkowski opp igjen i en rød badedrakt som fremhever figuren hennes. Valget av dette strandplagget er perfekt timet, og sammenfaller med stilens sterke comeback på strendene sommeren 2026.

Et signaturplagg for sesongen

Badedrakter i ett stykke, ofte med bryterygg eller strukturerte utskjæringer, er et must-have i sommerkolleksjonene for 2026. De blander en retro-estetikk, som minner om 60- og 70-tallet, med resolutt moderne linjer, og leker med blonder, bånd og transparente effekter. Den amerikanske modellen, skuespillerinnen og forfatteren Emily Ratajkowski, lederen for merket Inamorata, har representert denne trenden i flere sesonger.

Hun henter inspirasjon fra vintage badetøy, både raffinert og sofistikert, og tilbyr en rekke design med særegne snitt. Kreasjonene hennes foretrekker ofte intense farger som rød, svart eller burgunder, som fremhever silhuetten samtidig som de opprettholder en viss stilistisk letthet.

Hvorfor forårsaker den røde mynten i ett stykke så mye oppstyr?

Spesielt rødt er en nøkkelfarge for strandtøy i 2026, og dukker opp i kolleksjoner fra store merker så vel som i plagg fra interne designere som Inamorata. Brukt som et ett-stykke, gir denne fargen et flamboyant og selvsikkert preg, noe som forklarer dens appell til både modeller og influencere, som alle søker et elegant ferieutseende. Utover sitt "stjerneverdige" image, møter denne stilen også et krav om komfort: den ett-stykke-formen gir mer dekning enn andre snitt, samtidig som den kan skryte av en nøye designet silhuett.

Ved å ta i bruk denne røde badedrakten bekrefter Emily Ratajkowski en trend som allerede er godt i gang: en tilbakevending til den ettdelte badedrakten, dristig og moderne gjenoppfinnet. I krysningspunktet mellom komfort, retroestetikk og selvutfoldelse er dette plagget klar til å bli et must for sommeren 2026.