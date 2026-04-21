Skuespillerinnen Emily Blunt stråler i en skulpturell kjole utsmykket med 400 perler

Emily Blunt dans « Le Diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

Den britisk-amerikanske skuespillerinnen Emily Blunt gjorde nylig et slående inntrykk på New York-premieren av «The Devil Wears Prada 2». Hun var til stede på Lincoln Center og leverte en teatralsk, men sofistikert opptreden, noe som bekreftet sin status som et ledende stilikon på den internasjonale røde løperen.

En haute couture-kjole med eksepsjonelt håndverk

Til dette arrangementet hadde Emily Blunt på seg en kreasjon av Schiaparelli fra Haute Couture-kolleksjonen vår/sommer 2026. Denne skulpturelle kjolen, som er satt sammen av flere lag med elfenbensfarget tyll, var preget av sin luftige og voluminøse konstruksjon. Ifølge motehuset krevde plagget nesten 4000 arbeidstimer, med tillegg av tusenvis av silkefjær, noe som forsterket det spektakulære og nesten eteriske utseendet.

400 perler for en unik juvellignende gnist

Det var smykkene som virkelig fanget alles oppmerksomhet. Skuespillerinnen bar kreasjoner av Mikimoto fra kolleksjonen «Les Pétales Place Vendôme Rosés». Inspirert av rosebladenes delikate bevegelse, kombinerte disse smykkene roségull, diamanter og Akoya-kulturperler. Totalt utgjorde nesten 400 perler dette eksepsjonelle ensemblet: et halskjede utsmykket med dusinvis av perler, ledsaget av matchende armbånd og øredobber, som skapte en lysende og dyrebar harmoni.

En sterk trend rundt den gjenskapte perlen

Valget av disse smykkene illustrerer en markant trend: perlens gjenoppblomstring i en moderne versjon. Langt fra sitt klassiske image gjenoppfinner den seg selv i dag gjennom moderne og dristige design, forkjempet av ikoniske smykkehus. Sammen med en kjole like intrikat laget som Emily Blunts, understreker denne mesterlige samlingen av perler og diamanter en subtil balanse mellom tradisjon og modernitet.

Kort sagt, med denne opptredenen beviser Emily Blunt nok en gang sin upåklagelige sans for stil. Mellom spektakulær haute couture og eksepsjonelle smykker skaper skuespillerinnen et minneverdig antrekk som perfekt illustrerer utviklingen av moderne eleganse, hvor hver detalj blir et kunstverk i seg selv.

Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Som 57-åring tør skuespillerinnen Lucy Liu å bruke den mest fascinerende lille sorte kjolen i øyeblikket.

