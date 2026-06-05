Som 53-åring satser Molly Sims på den tidløse sjarmen til retro strandtøy.

Bare dager etter å ha feiret sin 53-årsdag, gjorde den amerikanske skuespillerinnen og modellen Molly Sims en triumferende comeback i rampelyset på en Sports Illustrated Swimsuit Show i Miami Beach. Hun innlemmet en rekke referanser til fortiden sin – for et resultat som var både mesterlig og uventet.

Første titt: et ginghammønster fra 1950-tallets revitalisering

For sin første opptreden på catwalken valgte Molly Sims et plagg som samtidsmote ser ut til å gjenoppdage med glede: en gingham-kjole, det tofargede rutemønsteret som er typisk for etterkrigstidens pin-up-silhuetter. Dyp utringning, balconette-skåler, tettsittende linjer: plagget oppfyller alle kravene til 1950-tallet, perfekt gjenskapt for 2026.

En klar referanse til en hel ikonografi langs kysten: pin-up-modellene som prydet magasinforsider, reklameplakater og Hollywood-filmer fra den tiden. En tid da strandtøy ikke bare var klær, men et ekte performanceplagg – et som Molly Sims tolker på nytt.

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Andre utseende: en rødfarget hyllest til Baywatch

For sin andre opptreden, et fullstendig miljøskifte. Molly Sims gjorde et slående inntrykk i en livlig rød badedrakt med rund hals, høy splitt ved hoftene og åpen rygg knyttet med et bånd – en overraskende detalj som ble avslørt da hun snudde seg for å møte publikum. Dette valget minner utvilsomt om de ikoniske røde badedraktene til badevaktene fra kultserien «Baywatch» fra 1990-tallet.

Dette plagget alene blander to epoker: den californiske drømmen og den nostalgiske tilbakekomsten som dominerer dagens mote. En perfekt moderne hyllest til strandikonografien på den andre siden av Atlanterhavet.

På skjønnhetsfronten, et signatur solkysset utseende

Utover de to antrekkene, var det også skjønnhetslooken som fanget alles oppmerksomhet. Molly Sims valgte sitt lange, blonde hår til midjen, stylet i myke bølger – et signaturutseende som også fremkaller en retro-følelse. Sminken hennes hadde en lysende glød i de indre øyekrokene, en myk rosa rouge på kinnbena og nesetippen, og en litt satengaktig nude leppe. Den overordnede effekten kultiverte en solkysset estetikk som perfekt komplementerte de to antrekkene hennes. Dette bevisst naturlige hår- og skjønnhetsvalget understreket ytterligere vintage-følelsen til plaggene.

Sports Illustrated, en scene hun kjenner godt

At Molly Sims dukker opp på Sports Illustrateds catwalk er ingen tilfeldighet. Modellen, tidligere programleder for den legendariske «House of Style» på MTV, var lenge et av de ikoniske ansiktene til den berømte årlige utgaven dedikert til strandantrekk, der hun dukket opp ved en rekke anledninger tidlig på 2000-tallet.

Hennes tilbakekomst til catwalken, mer enn tjue år etter hennes første opptredener, får dermed preg av en hjemkomst. Siden hun har blitt skuespillerinne, forfatter og gründer – med sitt eget skjønnhetsmerke lansert de siste årene – fortsetter Molly Sims, på sin egen måte, å legemliggjøre en viss idé om kalifornisk sjarm.

Med disse to mye omtalte opptredenene har Molly Sims gjort langt mer enn bare å gjøre et «moteopptreden». Hun minnet alle på at man som 53-åring fortsatt kan gå på catwalken med letthet – hvis noen skulle være i tvil.