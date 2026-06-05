Modell Candice Swanepoel får folk til å snu seg med sin elegante strandsilhuett.

Fabienne Ba.
@candiceswanepoel / Instagram

Et av Instagram-innleggene til den sørafrikanskfødte modellen Candice Swanepoel, fanget på en idyllisk strand, illustrerer perfekt talentet hennes for å kombinere enkelhet og visuell kraft.

Et sennepssett

På bildet ser den tidligere Victoria's Secret-engelen lent mot et palmetre, iført en solrik sennepsfarget todelt truse. Denne varme fargen står i skarp kontrast til sesongens vanlige blå og svarte farger, og den fremkaller umiskjennelig sommer. Den trekantede bralette-toppen er kombinert med brasiliansk kuttede stringtruser, som minner om søramerikansk catwalk-estetikk. Detaljene som utgjør hele forskjellen er de siste finpussene: nøye snodde perler langs stroppene og et uvanlig trykk som gir akkurat den rette touchen av fantasi. Dette omhyggelige arbeidet forvandler en minimalistisk silhuett til et statement-plagg.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Tropic Of C (@tropicofc)

Skjellkjedet, et snev av sjel

Når det gjaldt tilbehør, valgte Candice Swanepoel ett enkelt, slående smykke: et dristig skjellkjede som definerte antrekket. Med en direkte referanse til strandtradisjoner, fra Stillehavskyster til den brasilianske kysten, fremkaller det en følelse av frihet i ett enkelt tilbehør. Resten av antrekket var bevisst minimalistisk: løst blondt hår, minimalistisk, men strålende sminke og en solkysset glød. Den overordnede effekten var svært Instagramvennlig, og visket ut linjene mellom en profesjonell fotoshoot og en ferieselfie. «Drømmende paradis», «strålende gudinne» : fansens kommentarer sa mye om den umiddelbare mottakelsen av innlegget.

Kunsten med magnetisk minimalisme

Candice Swanepoels fotografier er sjelden avhengige av forseggjorte kulisser, minimal sminke eller en overflod av farger. Det hun prioriterer er effektiviteten i en gest, kraften i en positur, utstrålingen av et enkelt stoff mot gyllen hud. Denne magnetiske minimalismen, dyrket siden hun prydet catwalks over hele verden, lar henne i dag forvandle hver publikasjon til et redaksjonelt øyeblikk.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Tropic Of C (@tropicofc)

Med dette nye solfylte bildet minner Candice Swanepoel oss på hvorfor hun er en av de mest ikoniske modellene i sin generasjon. Ingen ekstravaganse, ingen visuell utsmykning – bare en ren silhuett under et palmetre, og den fullendte kunstneriske poseringen mestret ned til minste detalj. Noen ganger er det alt som skal til for å sette tonen for en sommer.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Dette valget, tatt av denne tennisspilleren, reiser et sensitivt tema innen kvinneidrett.
Article suivant
Som 53-åring satser Molly Sims på den tidløse sjarmen til retro strandtøy.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Uten sminke som 55-åring deler denne amerikanske skuespillerinnen morgenrutinen sin

Den amerikanske skuespillerinnen og modellen Denise Richards delte en video av morgenrutinen sin på Instagram, filmet klokken 04.00,...

Med dette stilvalget gir Kate Middleton en merkbar nikk til en annen æra.

I en kongelig mottakelse i London tok Kate Middleton nok en gang et svært gjennomtenkt klesvalg. Prinsessen av...

Som 53-åring satser Molly Sims på den tidløse sjarmen til retro strandtøy.

Bare dager etter å ha feiret sin 53-årsdag, gjorde den amerikanske skuespillerinnen og modellen Molly Sims en triumferende...

Dette valget, tatt av denne tennisspilleren, reiser et sensitivt tema innen kvinneidrett.

Océane Dodin kom seg ikke videre enn kvalifiseringsrundene til French Open i 2026, men navnet hennes er fortsatt...

Influenceren Alix Earle skaper furore i et «dristig» strandantrekk

På Instagram skapte den amerikanske influenceren Alix Earle en av sesongens mest omtalte karuseller. Hun viser frem en...

I en kjole med sølvdetaljer lyser Lili Reinhart opp den røde løperen

Prisutdelingssesongen byr alltid på noen flotte moteøyeblikk, og Gotham Television Awards 2026 var intet unntak. På den røde...