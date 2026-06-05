Med dette stilvalget gir Kate Middleton en merkbar nikk til en annen æra.

Fabienne Ba.
@princeandprincessofwales / Instagram

I en kongelig mottakelse i London tok Kate Middleton nok en gang et svært gjennomtenkt klesvalg. Prinsessen av Wales dukket opp i en vintage-inspirert rød og hvit prikkete kjole, noe som raskt utløste en mengde kommentarer på sosiale medier.

En rød prikkete kjole, en hyllest til 1930-tallet

2. juni 2026 dukket Kate Middleton opp på St. James's Palace i London. Prinsessen av Wales deltok på en mottakelse for å feire 125-årsjubileet til Cancer Research UK, verdens største uavhengige kreftforskningsorganisasjon. For anledningen byttet hun ut sine vanlige moderne antrekk med en desidert retrokreasjon.

Den flagrende kjolen faller ned til anklene og avsluttes med delikate rysjer nederst. Definerte skulderputer strukturerer silhuetten, mens en lett V-hals kantet med et hvitt slag, sammen med et bredt belte, fremhever midjen. Snittet er direkte inspirert av skjortekjolen fra 1930-tallet, en stil som den gang var foretrukket av kvinner for sin praktiske anvendelighet – funksjonelle knapper, rette linjer og skreddersydd eleganse.

Ertens tilbakekomst

Det var trykket som skapte størst oppsikt. I en sesong der prikker gjør et stort comeback på catwalken og i gatene, gjorde Kate Middleton et dristig avvik fra sin tradisjonelle svart-hvite duo, og valgte i stedet den mer slående kontrasten hvitt på rødt. Dette valget var tydeligvis langt fra uskyldig: et symbol på kjærlighet, styrke og engasjement, reflekterte rødt også betydningen av begivenheten.

Kreasjonen er laget av Rodarte, et californisk motehus med base i Pasadena, grunnlagt av søstrene Kate og Laura Mulleavy. Designerne er kjent for sine romantiske silhuetter og en rekke referanser til kunsthistorie, og gjennomsyrer arbeidet sitt med en spesiell oppmerksomhet på kreativ forskning – noe som er tydelig i hver eneste fold, hver eneste detalj, på kjolen som ble valgt av prinsessen av Wales.

Tilbehør: den karakteristiske monokrome stilen

Tro mot sin forkjærlighet for monokromatiske silhuetter, fullførte Kate Middleton antrekket sitt med et par røde fløyelssko fra Gianvito Rossi og en matchende clutch fra det italienske motehuset Miu Miu. Når det gjelder smykker, valgte hun en diskret eleganse: et halskjede utsmykket med et rubinanheng og et par matchende diamantøreringer.

En perfekt orkestrert stilpresentasjon, som hevder en viss idé om sammenheng ned til minste detalj. Med hver opptreden forsterker prinsessen av Wales dermed sin posisjon som en ny type moteikon: i stand til å gjenoppleve vintage uten å bare "forbi" den.

En beskjed utover utseendet

Det viktigste gjenstår: saken blir forsvart. Sammen med kong Karl III, ledsaget av henholdsvis dronning Camilla og prins William, deltok prinsessen av Wales i feiringen av en organisasjon hvis arbeid hun dessverre kjenner altfor godt. I 2024, bare uker fra hverandre, annonserte kong Karl III og Kate Middleton at de hadde kreft.

I januar 2025 bekreftet prinsessen av Wales at hun var i remisjon, mens monarkens behandling «gikk gunstig fremover» og burde «lettes i løpet av 2026». Denne side-om-side-tilstedeværelsen, i tjeneste for en sak som var like personlig som den var kollektiv, ga utvilsomt hele iscenesettelsen sin primære betydning: bak kappene var det fremfor alt en felles kamp.

Med sin Rodarte-kjole med 1930-tallsdetaljer gjør Kate Middleton seg tydelig på flere nivåer: en hyllest til elegansen fra en annen tid, en perfekt nikk til polkadot-trenden, men også en sterk støtte til en dypt personlig sak.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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