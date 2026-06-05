Influenceren Alix Earle skaper furore i et «dristig» strandantrekk

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

På Instagram skapte den amerikanske influenceren Alix Earle en av sesongens mest omtalte karuseller. Hun viser frem en serie strandantrekk i en utstilling som gjentatte ganger gjenoppfinner sommerens strandantrekk.

En høy hvit trekant med marineankre

På et av de mest delte bildene viser Alix Earle seg i en skinnende hvit todelt kjole: en trekanttopp med skåler utsmykket med store marineblå ankre, kombinert med ensfargede hvite, høye bukser. Det nautiske trykket, som gjør et sterkt comeback hver sommer, tolkes her på nytt i sin mest minimalistiske form: bare et symbol, en dominerende farge og en ren silhuett. En påminnelse om at det beste strandplagget oftest er det enkleste.

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Det gullbelagte stykket: en juvellignende effekt

Denne gangen valgte Alix Earle et plagg med kun gullperler, en hybrid mellom en badedrakt og et smykketilbehør. Metalldetaljene glitrer fra alle vinkler, fanger lyset og forvandler det som kunne vært en enkel todelt badedrakt til et sant kunstverk. Denne stilen er en del av en bredere trend: «smykkebadedrakter», disse hybride strandplaggene, mer smykker enn klær, sett på catwalken og i de mest banebrytende kampanjene.

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Sports Illustrated, en innvielse som er bekreftet

Grunnen til at disse bildene har en spesielt polert redaksjonell kvalitet, er at de ikke er et resultat av en «hjemmefotografering». Alix Earle poserer for Sports Illustrated, et av de viktigste amerikanske sportsmagasinene, hvis årlige strandtøysutgave fortsatt er en av de viktigste begivenhetene i motebransjen.

Etter en første opptreden som «rookie» i 2024, fortsetter influenceren Alix Earle sin reise med den amerikanske publikasjonen – som de siste årene har utvidet listen sin til å inneholde fremtredende «digitale personligheter». Denne strategien har lønt seg: Alix Earle kan nå skryte av over ni millioner følgere på Instagram og nesten åtte millioner på TikTok, tall som garanterer massiv og umiddelbar synlighet for hvert av innleggene hennes.

Kort sagt, Alix Earle bekrefter sin plass blant ansiktene som «dikterer» strandmoten for sommeren 2026. Mellom en raffinert nautisk vekkelse og en juvelbesatt utsmykning, illustrerer hun alene to svært forskjellige trender – men begge er spesielt omtalte denne sesongen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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