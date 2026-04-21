Som 57-åring tør skuespillerinnen Lucy Liu å bruke den mest fascinerende lille sorte kjolen i øyeblikket.

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren, maleren og skulptøren Lucy Liu fanget nylig alles oppmerksomhet på New York-premieren av «The Devil Wears Prada 2». Hun spilte en imponerende rolle i den etterlengtede oppfølgeren til kultklassikeren fra 2006, og gjorde en sofistikert opptreden.

En liten svart kjole gjenskapt med en moderne vri

For anledningen valgte Lucy Liu en kreasjon av designer Georges Hobeika fra høstkolleksjonen sin for 2026. Denne svarte kjolen, langt fra minimalistiske klassikere, ble preget av et subtilt spill av gjennomsiktighet og nitid broderi. Det ermeløse designet hadde en overdel utsmykket med broderte blomstermotiver, kombinert med tyll. Ensemblet ble ytterligere forbedret av tredimensjonale frynser laget utelukkende av perler, som tilførte bevegelse og tekstur med hvert skritt.

Glitrende tilbehør for å fremheve silhuetten

Når det gjelder tilbehør, valgte skuespillerinnen en lagdelt kolleksjon av diamantsmykker: statement-armbånd, dinglende øredobber og en spektakulær cocktailring. En satengclutch og sandaler med åpen tå fullførte dette avgjort elegante antrekket. Sminken hennes forble tro mot tidløs eleganse: glatt hår, en strålende hudfarge og intense røde lepper, en klassisk signatur på den røde løperen.

En skuespillerinne som er opptatt av å gjenoppfinne stilen

Dette er ikke første gang Lucy Liu har gjenopplevd den «lille sorte». På «Årets kvinner»-gallaen arrangert av Time i Los Angeles hadde hun allerede gjort et sterkt inntrykk med en kreasjon av JW Anderson, inspirert av silhuetter fra 1700-tallet med fremhevet volum ved hoftene.

Kort sagt bekrefter Lucy Liu sin status som et moteikon som er i stand til å gjenoppfinne klassiske stiler med stil. Hennes siste opptreden beviser at den lille sorte kjolen, langt fra å være statisk, fortsatt kan overraske når den gjenopptas med kreativitet.