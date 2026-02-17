«Jeg må klare alt»: Denne skuespillerinnen beskriver sitt «intense» hverdagsliv som mor.

Den amerikanske skuespillerinnen, TV-programlederen og sangeren Keke Palmer deler åpent sin daglige utfordring: å balansere en blomstrende film-, TV- og musikkarriere med å være alenemor til sin to år gamle sønn, Leo. På premieren i Los Angeles av sin nye serie, «The 'Burbs», fortalte hun People magazine hvordan hun sjonglerer denne multitasking-livsstilen, og spøkte med at hun bokstavelig talt har «tre versjoner av seg selv» for å få alt til å fungere.

En nøye planlagt organisasjon

«Det er mye. Siden sønnen min ble født, har jeg blitt enda mer bevisst på prosjektvalgene mine og hvordan jeg styrer tiden min», innrømmer Keke Palmer. Skuespillerinnen, sangeren og TV-programlederen understreker viktigheten av et sterkt team for å orkestrere dette hektiske tempoet: «Jeg elsker alt jeg gjør, men jeg sørger alltid for at jeg kan organisere alt, fordi det er intenst, men jeg elsker det. (...) Jeg må sørge for at jeg kan klare alt.»

Leo, hennes mest fantastiske livslærer

Keke beskriver Leos raske vekst – fra en stum baby til en liten gutt med «sine egne ord, meninger og personlighet» – som en mesterklasse. «Han lærer meg, fremfor alt, hvordan jeg kan slappe av og leve livet fullt ut», betror hun. For Keke fungerer morsrollen som et speil: «Det reflekterer ditt eget liv tilbake til deg, men det lar deg også gi deg selv det du trenger. Det er en sann velsignelse. Sønnen min betyr alt for meg.»

En katartisk morsrolle på skjermen

I «The 'Burbs'», en skrekknyinnspilling av komedien fra 1989 med Tom Hanks i hovedrollen, spiller Keke Samira, en ung mor som står overfor utfordringer etter fødselen og kompliserte forhold. «Det var katartisk. Samira går gjennom ting jeg har opplevd – etter fødselen, den emosjonelle sårbarheten etter fødselen. Jeg klarte virkelig å fordype meg i rollen, spesielt skrekk-aspektet!» forklarer hun.

Keke Palmer forvandler utfordringene ved alenemorskap og en vellykket karriere til en drivkraft. Med upåklagelig organisering, ubetinget kjærlighet til Leo og roller som gir personlig gjenklang, beviser hun at det er mulig å omfavne alt – karriere, familie, autentisitet – med intensjon og humor. En inspirerende multitasking-mamma.