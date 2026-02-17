Search here...

«Storslått»: Denne influenceren skaper furore på stranden mens han er på ferie

Fabienne Ba.
Under den bahamiske solen trollbandt Nabilla nok en gang sine millioner av følgere. I et minimalistisk strandantrekk, med et selvsikkert blikk, utløste den fransk-sveitsisk-algeriske mediepersonligheten en strøm av beundrende kommentarer. «Storslått», «fantastisk», «ikonisk»... ordene mangedoblet seg under feriebildene hennes. Bak disse øyeblikksbildene er det mye mer enn bare et paradisisk miljø.

Et bilde som går utover et enkelt feriebilde

På den hvite sanden, med utsikt over et turkis hav, poserer Nabilla med letthet. Hennes minimalistiske, perfekt tilpassede strandantrekk fremhever figuren hennes. Internettbrukere roser både stilen og selvtilliten hennes. Noen snakker om en «magnetisk aura», andre om «absolutt perfeksjon». Disse superlativene gjenspeiler den innvirkningen hun fortsatt har mer enn 10 år etter mediedebuten. Hvis disse bildene gir så sterk gjenklang, er det ikke bare for deres estetiske appell. De legemliggjør en sjelden bane i landskapet til franske influencere.

Fra «karikatur» til digitalt imperium

Nabilla, som ble berømt på reality-TV-programmet «Les Anges de la téléréalité», var lenge redusert til en enkelt, nå ikonisk frase: «Non mais allô, quoi!» ( grovt oversatt til «Hallo, hva skjer?»). Denne slagordet sendte henne inn i rampelyset ... samtidig som hun ble fanget i en karikatur. Gjennom årene har hun imidlertid forvandlet denne beryktelsen til en mektig gründer. I dag leder hun flere prosjekter og er blant de mektigste og mest lønnsomme franske influencerne. Instagram-kontoen hennes har blitt en medieplattform i seg selv, hvor hvert innlegg er nøye vurdert, kalkulert og omhyggelig kontrollert. Bildene hennes ved vannet er derfor langt fra ubetydelige: de bidrar til en perfekt orkestrert fortelling.

En hevn midt på lyse dagen

Nabilla, som lenge har blitt dømt, kommentert og kritisert, har gradvis endret status. Hun snakker åpent om ambisjoner, suksess og penger. Hun hevder også sine estetiske valg og sitt forhold til imaget sitt. På ferie viser hun en selvtillit som overskrider den enkle strandsettingen. Det hun viser er en kvinne med kontroll over fortellingen sin. Og kanskje er det det sanne budskapet bak disse bildene: mestring. Mestring av imaget sitt, karrieren sin, historien sin.

Det var en tid da mange satset på «flyktig suksess». I dag bekrefter hvert eneste innlegg det motsatte. I tropene samler ikke Nabilla bare likerklikk: hun minner alle på at hun har klart å gjøre buzz til business og hån til makt.

Disse feriebildene ble deretter et symbol på evolusjon. En klar og ubestridelig suksess. Og hvis internettbrukere synes hun er «storslått», er det kanskje like mye for utseendet hennes som for reisen hun representerer.

Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Jennifer Lopez poserer selvsikkert som 56-åring og skaper kontrovers
«Jeg må klare alt»: Denne skuespillerinnen beskriver sitt «intense» hverdagsliv som mor.

