Som 38-åring tør denne modellen å bruke et kort antrekk i snøen

Mens hun var på ferie i de østerrikske Alpene, poserte den britiske modellen og gründeren Rosie Huntington-Whiteley i et hvitt antrekk under en kremfarget fuskepelsfrakk, matchende lue og myke støvler, mot et bakteppe av snødekte fjell. Denne kontrasten mellom huden hennes og den iskalde polarkulden skapte furore på Instagram, og samlet millioner av visninger.

En "afterski"-stil

I Instagram-karusellen sin fra 9. januar 2026 poserer Rosie Huntington-Whiteley i et Alo Yoga-antrekk: en minimalistisk hvit trekanttopp, en cropped jakke i overdådig fuskepels og en myk lue, alt mens hun står i ankeldyp snø. Hun knepper delvis opp jakken for å avsløre magen, det bølgete blonde håret som faller over pelsen, mot et bakteppe av alpine hytter. Dette antrekket er typisk for hennes "minimalistiske glam"-estetikk.

Fansen er i fyr og flamme, de bekymrede er på vakt

Kommentarene flommer over av beundring: «Du er en gudinne», eller «Hvordan klarer du å se så perfekt ut i snøen?» Mange roser hennes dristighet og figur etter graviditeten. Andre er imidlertid bekymret for kulden: «Fryser hun ikke i et så kort antrekk?» , «Så vakker, men jeg fryser for henne!» , «Hvordan kan hun ikke fryse?» Mellom fascinasjon og bekymring etterlater innlegget ingen likegyldige, og bildet fortsetter å generere reaksjoner og tusenvis av likerklikk og delinger.

Rosie Huntington-Whiteley gjenoppfinner vintersjiktet med et hvitt antrekk i snøen, og beviser at eleganse og et snev av spenning kan sameksistere. Hun setter en stil som splitter meninger for å vinne folks over.

Kledd i et leopardmønster, skaper denne sangerens figur furore

