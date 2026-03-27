«Jeg ble bedt om å gå ned i vekt»: Denne skuespillerinnen avslører hva hun ble tvunget til å gjøre for å spille en kultrolle

Léa Michel
Extrait de la série « La Petite Maison dans la prairie » (Little House on the Prairie)

Den amerikanske skuespillerinnen Pamela Roylance delte nylig en minneverdig opplevelse knyttet til auditionen sin for kultserien «Little House on the Prairie». Som gjest på en podkast levert av Patrick Labyorteaux , selv en tidligere skuespiller i serien, diskuterte hun de fysiske forventningene hun møtte da hun prøvespilte for rollen som Sarah Carter.

Et vitnesbyrd om skjønnhetsstandarder i Hollywood

Ifølge vitnesbyrdet hennes ble Pamela Roylance oppfordret til å gå ned i vekt for å passe bedre til karakterens estetikk. Hun forklarer at hun fikk høre: «Du er talentfull, og jeg vil ha deg tilbake, men du er litt for stor for prærien. Du må være litt tynnere.» På den tiden jobbet Pamela Roylance deltid på en sjokoladefabrikk mens hun fortsatte skuespillerkarrieren sin, i håp om å få en stor rolle. Hun forklarer at utsiktene til å delta i denne serien representerte en betydelig mulighet i hennes profesjonelle utvikling.

En avgjørende rolle i en ikonisk serie

«Det lille huset på prærien», som ble sendt mellom 1974 og 1983, er fortsatt en av de mest populære seriene på amerikansk TV. Serien er inspirert av romanene til Laura Ingalls Wilder, og følger livet til en familie som bor i Midtvesten på 1800-tallet. Pamela Roylance ble med i rollebesetningen i den niende sesongen, der hun spilte Sarah Carter, en karakter som ble introdusert i seriens sluttfaser.

Skuespillerinnen forklarte at hun til slutt gikk med på å endre visse aspekter ved utseendet sitt for å øke sjansene for å få rollen. Hun understreket viktigheten av denne muligheten, som hun anså som et viktig karrieremål. Skaper og skuespiller Michael Landon, en sentral skikkelse i programmet, skal deretter ha støttet hennes deltakelse i prosjektet.

En refleksjon over bransjens krav

Pamela Roylances vitnesbyrd kaster lys over de veletablerte estetiske standardene i underholdningsbransjen, spesielt for kvinner. I dag fortsetter disse problemstillingene å gi næring til diskusjoner om representasjon av kropper på skjermen og utviklingen av holdninger i den audiovisuelle sektoren. Mange offentlige personer snakker nå friere om sine erfaringer, noe som bidrar til en bredere refleksjon rundt mangfold og inkludering i bransjen.

Når hun ser tilbake, anser Pamela Roylance denne perioden som et avgjørende øyeblikk i karrieren sin. Rollen hennes i «Det lille huset på prærien» ga henne muligheten til å delta i et nå ikonisk verk, samtidig som hun illustrerte de til tider krevende realitetene i kunstverdenen. Denne beretningen tjener som en påminnelse om bransjens gradvise transformasjoner, der representasjonsstandarder blir stadig mer gransket.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

