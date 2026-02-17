Som 44-åring reflekterer Meghan Markle over hårfargingen hun anser som sin «største hårfeil».

Meghan Markle reflekterer over en håropplevelse som ikke gikk som planlagt, men som fremfor alt illustrerer en universell sannhet: håret ditt er ditt, og det finnes ingen ekte «falskheter».

En hårfarging hjemme gikk galt

Det var i en episode av podkasten hennes, «Confessions of a Female Founder», at Meghan Markle delte anekdoten sin. Under pandemien førte stengte frisørsalonger til at hun prøvde hårfarging hjemme, bestilt på nett. Som mange andre eksperimenterte hun mye hjemme i håp om å gjenvinne sine skinnende brune striper. Resultatet var imidlertid langt fra det hun forventet: en intens, ensartet svartfarge, uten nyanser. Ifølge henne var det hennes «største hårtabbe».

Dette begrepet trenger imidlertid en viss premiss. En «faux pas» sammenlignet med hva? Standarder, trender eller personlige vaner? I virkeligheten har skjønnhet ingen strenge regler, og ethvert eksperiment, selv et overraskende et, er en del av prosessen. Det som betyr noe er at du føler deg bra med håret ditt, valgene dine og fargene dine.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Harry & Meghan-fanklubben 🇨🇿 (@harry_meghan_archie_lilibet)

Tilkalling av en ekspert: Serge Normant

Stilt overfor den altfor mørke fargen, henvendte Meghan Markle seg til sin mangeårige frisør, Serge Normant, som er vant til å jobbe med kjendiser. Ifølge ham kan mørke hårfarger intensiveres mer enn forventet, spesielt på tidligere behandlet hår, og hårfibrene kan absorbere pigmenter ujevnt. En nyttig påminnelse, sier han: selv profesjonelle kan støte på overraskelser med hjemmeprodukter.

Håret som har blitt et signatur

Siden debuten i serien «Suits» har Meghan Markle alltid hatt en dyp brunettefarge med subtile striper. Frisyrene hennes – voluminøse hårføninger, naturlige bølger eller lave knuter – har blitt hennes signaturstil. Denne episoden fremhever at ingen offentlig person er immun mot hårfeil. Selv hår som ser «perfekt» ut på Instagram eller i blader kan ha sine uforutsigbare øyeblikk.

Lærdommer fra et såkalt «feiltrinn»

Denne opplevelsen er ikke bare morsom å fortelle om; den illustrerer en virkelighet som ble delt under pandemien. Mange prøvde hårfarging hjemme og oppdaget at håret noen ganger reagerer forskjellig avhengig av grunnfarge og tekstur. Mørke pigmenter kan være overraskende, og subtilitet er ikke alltid garantert.

Siden den gang har Meghan Markle vendt tilbake til sitt signaturbrune hår, profesjonelt stylet, og deler også noen tips for å opprettholde volum og håndterbarhet: teksturspray, skånsom styling og enkle, men effektive teknikker. Hun viser at et hårfeil aldri er permanent, og kan til og med inspirere til nye ideer for å ha det gøy med håret ditt.

Fremfor alt minner historien hennes oss om at ingen egentlig kan bedømme hva som utgjør en skjønnhets-"faux pas". Trender utvikler seg, standarder endres, og friheten til å gjenoppfinne seg selv er fortsatt avgjørende. Det som betyr noe er hva du elsker, hva som får deg til å føle deg vakker og selvsikker.

Til syvende og sist er Meghan Markles anekdote mer enn bare en historie om en hårfargingskatastrofe: det er et budskap om frihet og selvmedfølelse. Dine hårvalg, enten vellykkede eller overraskende, definerer ikke din verdi eller din stil. Meghan Markle demonstrerer dette med humor og åpenhjertighet: skjønnhet har ingen regler, og hvert hårstrå fortjener å bli feiret.