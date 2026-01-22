Search here...

Med sitt korte hår skaper Selena Gomez furore med et «Marilyn Monroe»-utseende

Selena Gomez har nok en gang trollbundet internett. Den amerikanske sangeren, låtskriveren, skuespillerinnen, produsenten og gründeren delte nylig en serie bilder på Instagram ledsaget av en enkel kommentar: «Kort serie 💇‍♀️». En kort melding, men nok til å utløse et skred av entusiastiske reaksjoner.

Et retro Hollywood-utseende

«Lose You to Love Me»-sangerinnen viser frem sin nye korte hårklipp. På bildene ser Selena ut til å være pakket inn i et hvitt håndkle, og avslører sin retro bob med pannelugg, tydelig inspirert av Marilyn Monroe. Lett krøllete brune lokker, et hint av rosa blush og en elegant leppestift fullfører antrekket.

Denne «gamle Hollywood»-stilen er ingen tilfeldighet. Selena Gomez hadde allerede begynt denne transformasjonen under Golden Globe-utdelingen i 2026 tidlig i januar. Hun så fantastisk ut i en svart fløyelskjole fra Chanel utsmykket med hvite fjær og silkeblomster. En spektakulær kreasjon, som krevde over 300 timers arbeid, og den legemliggjorde all elegansen til klassisk Hollywood. Denne nye fotoserien følger den samme inspirasjonen: en tydelig hyllest til filmikonene fra 1950-tallet, fra Marilyn Monroe til Dorothy Dandridge.

Et ekte moteikon

I flere måneder nå har Selena Gomez eksperimentert mer med imaget sitt. I desember i fjor strålte hun allerede i en glitrende, frynsete discokjole fra Dôen, fotografert av stylisten hennes Erin Walsh. Walsh, som også fungerer som moterådgiver for den amerikanske skuespillerinnen Anne Hathaway og den indisk-amerikanske skuespillerinnen, manusforfatteren og produsenten Mindy Kaling, har lykkes med å utvikle sangerens stil mot en elegant, retro og romantisk estetikk.

Dette nye kapittelet ser også ut til å gjenspeile Selena Gomez' nyvunne likevekt, etter å ha giftet seg med produsent Benny Blanco høsten 2025. Det svært private paret deler sjelden glimt fra sine personlige liv, men de skjuler ikke sitt nære bånd. Mellom et fredelig kjærlighetsliv og kunstnerisk oppfyllelse ser det ut til at Selena har funnet formelen for lykke.

Med denne korte hårklippen inspirert av divaene i det gamle Hollywood, bekrefter Selena Gomez sin status som et moderne ikon: elegant og dypt autentisk. Mer enn bare en hårtransformasjon, illustrerer hennes nye utseende en kvinne som omfavner seg selv fullt ut – en blanding av nostalgi og fornyelse.

