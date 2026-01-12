Search here...

Med sine blekede øyenbryn overrasker Jenna Ortega med et gotisk utseende

Léa Michel
Jenna Ortega fanget nok en gang oppmerksomheten på den røde løperen under Golden Globe-utdelingen i 2026. Skuespillerinnen, best kjent for sin rolle i serien «Wednesday», gjorde et inntrykk i en kjole i marsjerende bandstil, kledd i dyp svart og utsmykket med åpne detaljer og perlebesatte lugger. Det som virkelig fanget oppmerksomheten var imidlertid hennes blekede øyenbryn, som ytterligere fremhevet hennes gotiske utseende.

Et utseende som blander eleganse og dristighet

Til den 81. Golden Globe-utdelingen valgte Jenna Ortega en dristig silhuett: en strukturert svart kjole, som fremkaller både klassisk Hollywood-glamour og den rebelske ånden til hennes ikoniske karakter i serien «Wednesday». Korsettets utskjæringsdetaljer, kombinert med den skimrende luggen som faller over skuldrene, ga utseendet en teatralsk og avantgarde dimensjon.

Dette stilvalget, fra et stort motehus, passer perfekt inn i den gotiske chic-trenden som skuespillerinnen har foretrukket siden debuten i «Wednesday». De blekede øyenbrynene, en minimalistisk, men likevel slående detalj, forsterket den kalde intensiteten i blikket hennes og ga hele utseendet et nesten overnaturlig preg.

En kunstner som spiller roller selv på den røde løperen

Jenna Ortega, som igjen i år ble nominert i kategorien «Beste kvinnelige skuespiller i en musikal- eller komedieserie» for «Wednesday», demonstrerer at hennes innflytelse strekker seg langt utover TV. I et nylig intervju med ELLE betrodde hun seg at hun ser på mote som en forlengelse av skuespillerkarrieren sin: hver offentlige opptreden blir en forestilling for henne, en mulighet til å utforske nye fasetter av karakteren hennes.

Med minimalistisk frisyre, blekede øyenbryn og en svart kjole som var både gotisk og glamorøs, gjorde Jenna Ortega et unikt statement på Golden Globe-utdelingen i 2026. Ved å protestere mot kodene for tradisjonell glamour, bekrefter hun sin status som et fremadstormende moteikon – en kunstner som gjør hver røde løper til en sann skaperhandling.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
