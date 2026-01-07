Search here...

Hailey Bieber, moren i badedrakt som setter fyr på sosiale medier

Léa Michel
@haileybieber/Instagram

Hailey Bieber startet 2026 med solskinn og stil. Den amerikanske modellen og gründeren delte nylig en serie bilder fra den tropiske familieferien sin, som raskt fikk oppmerksomhet fra fansen hennes. I løpet av timer hadde bildene fanget oppmerksomheten til følgerne hennes, som var betatt av motevalgene hennes.

Et leopardprint-antrekk som fanger alles oppmerksomhet

I hjertet av dette innlegget ble en leopardprint-kjole raskt midtpunktet i karusellen. Kjolen, utsmykket med utskjæringer, kombinerer en dyp, ryggløs hals med kryssende snøring foran, noe som skaper grafiske åpninger på bysten. Den korte kutten flatterer figuren hennes samtidig som den fremhever midjen. Tro mot sin minimalistiske stil skrev Hailey Bieber ganske enkelt «klar!» i teksten til innlegget sitt, og lot bildene tale for seg selv.

Stilig og polert strandantrekk

På et annet bilde ser den nybakte moren ut i en svart topp med lignende struktur, med sentral snøring og dyp utringning. Detaljene utgjør hele forskjellen: hun komplementerer den med diskrete smykker, inkludert bøyleøreringer og diamantdråper, som gir et snev av eleganse uten å overvelde antrekket. Hele serien vektlegger en raffinert estetikk: lysspill, tropiske bakgrunner og tett innramming fremkaller en redaksjonell fotografering snarere enn et enkelt feriefotoalbum.

De entusiastiske reaksjonene kom umiddelbare. Blant kommentarene: «en stilig mamma» og «nydelig». Fansen hennes roste både stilfølelsen hennes og selvtilliten hun utstråler.

Ferie eller ikke, Hailey Bieber bekrefter nok en gang sin status som en uunnværlig motereferanse, nå også som ung mor.

