«Vi elsker det naturlige utseendet»: Lizzo gjenoppliver et vintage strandantrekk

Léa Michel
Den amerikanske sangeren Lizzo skaper bølger på Instagram med en sommerlig fotoshoot der hun stolt viser frem kroppen sin og en strandstil som blander luksus og nostalgi. Kledd i en monogram-inspirert Gucci-todelt kjole hyller hun den «naturlige» kroppen og sender et klart budskap til følgerne sine: sommeren 2026 blir en sesong uten filtre eller problemer.

En ferielook, signatur Gucci

Lizzo poserer i en Gucci-todelt antrekk med GG-motiver, et strandplagg som passer inn i ånden til husets Lido-kolleksjoner, inspirert av italienske strandklubber fra 60- og 70-tallet. Det elastiske og strukturerte stoffet fremhever formene samtidig som det opprettholder en elegant linje, tro mot den retro-chic-ånden som merket dyrker i sine stranddesign.

«Dere kommer alle til å vise frem magene deres hele sommeren.»

I bildeteksten til innlegget sitt skrev Lizzo: «Dere skal få ut hele magen hele sommeren», en setning som umiddelbart ble et sommerslagord, stolt kroppspositiv. Med få ord tok hun tilbake magen, kurvene og komforten sin i denne typen antrekk, uten skam eller retusjering, noe som resonnerte sterkt hos fansen hennes, som er vant til budskapet hennes om kroppslig frigjøring.

Med dette bildet bidrar den amerikanske sangeren Lizzo til en bredere trend: uretusjerte kropper tar i økende grad plass i strandhistorier, der «grafisk utjevning» en gang var normen. Ved å assosiere et luksusmerke som Gucci med et kroppspositivt budskap, bygger hun bro mellom mote og selvtillit, og presenterer et bilde av sommeren der alle kropper kan avsløres under solen.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Skuespillerinnen Anne Hathaway skaper furore i New York i en «dristig» kjole

Skuespillerinnen Anne Hathaway skaper furore i New York i en «dristig» kjole

Anne Hathaway gjorde en slående comeback i hjertet av New York Fashion Week, hvor hun etablerte seg som...

Victoria Beckham feirer sin 52-årsdag i en fantastisk, flagrende kjole

Til sin 52-årsdag (17. april 2026) valgte Victoria Beckham en enkel, men likevel slående presentasjon, iført en flagrende,...

Taylor Swift og Travis Kelce innfører en uventet regel for bryllupet sitt

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Taylor Swift og NFL-spilleren Travis Kelce forbereder seg på å si «ja», men...

I Australia blir Meghan Markle og prins Harry kritisert for kostnadene ved besøket.

Meghan Markle og prins Harry er tilbake i Australia for første gang siden 2018, men denne nye «turneen»...

Sandra Bullock gjør en merkbar entré på Instagram med sin første video

Den tysk-amerikanske skuespillerinnen, produsenten, regissøren og manusforfatteren Sandra Bullock har nettopp gjort et spektakulært inntog på sosiale medier....

Kylie Jenners beste venninne gjenoppliver crop top-trenden med en vintage-versjon

Under den californiske solen skaper Anastasia Karanikolaou overskrifter. Influenceren, en nær venn av Kylie Jenner, trollbandt nylig følgerne...