«Vi elsker det naturlige utseendet»: Lizzo gjenoppliver et vintage strandantrekk

Den amerikanske sangeren Lizzo skaper bølger på Instagram med en sommerlig fotoshoot der hun stolt viser frem kroppen sin og en strandstil som blander luksus og nostalgi. Kledd i en monogram-inspirert Gucci-todelt kjole hyller hun den «naturlige» kroppen og sender et klart budskap til følgerne sine: sommeren 2026 blir en sesong uten filtre eller problemer.

En ferielook, signatur Gucci

Lizzo poserer i en Gucci-todelt antrekk med GG-motiver, et strandplagg som passer inn i ånden til husets Lido-kolleksjoner, inspirert av italienske strandklubber fra 60- og 70-tallet. Det elastiske og strukturerte stoffet fremhever formene samtidig som det opprettholder en elegant linje, tro mot den retro-chic-ånden som merket dyrker i sine stranddesign.

«Dere kommer alle til å vise frem magene deres hele sommeren.»

I bildeteksten til innlegget sitt skrev Lizzo: «Dere skal få ut hele magen hele sommeren», en setning som umiddelbart ble et sommerslagord, stolt kroppspositiv. Med få ord tok hun tilbake magen, kurvene og komforten sin i denne typen antrekk, uten skam eller retusjering, noe som resonnerte sterkt hos fansen hennes, som er vant til budskapet hennes om kroppslig frigjøring.

Med dette bildet bidrar den amerikanske sangeren Lizzo til en bredere trend: uretusjerte kropper tar i økende grad plass i strandhistorier, der «grafisk utjevning» en gang var normen. Ved å assosiere et luksusmerke som Gucci med et kroppspositivt budskap, bygger hun bro mellom mote og selvtillit, og presenterer et bilde av sommeren der alle kropper kan avsløres under solen.