Celine Dion bryter tausheten med en rørende nyttårshilsen

Celine Dion brøt en lang stillhet på sosiale medier 31. desember 2025 med en følelsesladet video for å ønske 2026 velkommen. Kledd i en hvit frakk og en glitrende paljettopp, stråler sangeren, og sender sine ønsker på engelsk, med franske undertekster.

Et universelt budskap om helse og fred

«Måtte dette året bringe dere helse, lykke og fred i hjertene deres», sa hun følelsesladet. Hun fortsatte forsiktig: «Jeg håper dere finner glede i de små tingene, styrke i vanskelige tider og glede i minner med deres kjære.»

Et ubrutt bånd med fansen sin

Rørt av de mange støttende meldingene hun har mottatt de siste månedene, har ikke Céline Dion glemt fansen sin: «Takk for at dere har meg i hjertene deres, dere er alltid i mine.» Hun avslutter meldingen sin ømt: «Fra familien min til deres, jeg ønsker dere et godt nytt år. Store kyss!»

Mellom humor og minneverdige øyeblikk

Noen dager tidligere hadde artisten overrasket følgerne sine ved å kle seg ut som Grinchen til jul 2025, og fremføre «All By Myself» med selvironisk humor. Hennes siste offentlige opptreden var ved åpningen av de olympiske leker i Paris 2024, hvor hun rørte tilskuerne med en gjengivelse av «Hymne à l'amour» (Hymne til kjærligheten). Til tross for det kunstneriske oppholdet, som startet i 2022 på grunn av stivhet, opprettholder Céline Dion dermed en forbindelse med fansen sin.

En bølge av støtte og beundring

Videoen genererte raskt millioner av visninger og reaksjoner. Fans roste styrken hennes: «Dronning! Motet ditt inspirerer oss.» Kjendiser uttrykte også sin hengivenhet for henne. For mange er Céline et symbol på håp for mennesker som lever med kroniske sykdommer.

Et år dedikert til kjærlighet

Céline, mor til René-Charles (24) og tvillingene Eddy og Nelson (15), snakker om familien sin som sin kilde til lys. Selv om det ikke er annonsert noen tilbakekomst til scenen ennå, utstråler budskapet hennes ro og optimisme, og antyder et mildt år med fokus på det som virkelig betyr noe.

Gjennom denne meldingen minner Céline Dion oss om at selv i vanskelige tider er vennlighet og deling fortsatt viktig. Uten løfter eller spektakulære kunngjøringer tilbyr hun fansen sin det hun holder mest kjært: stemmen sin, følsomheten sin og et budskap om universelt håp.