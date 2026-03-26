Zendaya overrasker med intens sminke og en svært teatralsk kjole

Den amerikanske skuespillerinnen Zendaya vakte oppsikt under premieren av filmen «The Drama» i Paris. Hun gikk på den røde løperen sammen med skuespiller Robert Pattinson og gjorde et slående inntrykk, der hun kombinerte dramatisk sminke med en dramatisk silhuett. Dette estetiske valget, perfekt i tråd med filmens tema, bekrefter hennes status som et moteikon som følges tett av observatører av den internasjonale kulturscenen.

En slående opptreden på den røde løperen i Paris

Premieren på filmen «The Drama», som ble holdt i Paris, trakk en stor mengde fans som var ivrige etter å få et glimt av de to skuespillerne. Atmosfæren ble raskt livlig, og publikum viftet med telefoner og kameraer for å forevige opptredenen deres. Zendaya, en stamgjest på den røde løperen, skilte seg ut i et teatralsk hvitt antrekk, tenkt som en moderne tolkning av bryllupstemaet som er sentralt i filmens handling.

Kjolen skuespillerinnen hadde på seg var fra et luksusmerke og designet av kunstnerisk leder Nicolas Ghesquière, en viktig figur innen moderne mote. Denne strukturerte kjolen, inspirert av brudeestetikk, var en del av en kunstnerisk tilnærming i tråd med promoteringen av filmen «The Drama». Hennes intense sminke, preget av sterkt definerte øyne og en feilfri hudfarge, fullførte en spesielt forseggjort visuell presentasjon.

«Dramaet», en historie som blander romantikk og psykologisk spenning

I «The Drama», regissert av Kristoffer Borgli, portretterer Zendaya og Robert Pattinson et par som skal gifte seg, og hvis forhold blir kastet ut i kaos når en hemmelighet avsløres bare dager før vielsen. Filmen utforsker de emosjonelle spenningene rundt forpliktelse og skildrer komplekse forholdsdynamikker, som blander romantikk og psykologisk spenning.

Gjennom sine stilistiske valg og sin evne til å legemliggjøre ulike roller, bekrefter Zendaya sin innflytelse i både filmbransjen og moteverdenen. Denne parisiske opptredenen illustrerer den økende oppmerksomheten som rettes mot visuell sammenheng mellom promotering og fortelling, en strategi som nå er vanlig i internasjonale produksjoner.

Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
«Jeg føler meg ikke vakker»: Drew Barrymore diskuterer endringene forbundet med perimenopausen
Til bursdagen sin setter denne cheerleaderen fyr på internett i et blondeantrekk

