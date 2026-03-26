«Jeg føler meg ikke vakker»: Drew Barrymore diskuterer endringene forbundet med perimenopausen

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten, forfatteren, regissøren, TV-programlederen og forretningskvinnen Drew Barrymore delte nylig et åpenhjertig øyeblikk om perimenopausen, en naturlig fase før overgangsalderen, ofte preget av betydelige hormonelle forandringer. I en episode av talkshowet hennes forklarte hun at hun går gjennom «en tid med fysisk og emosjonell omveltning».

En oppriktig beretning om en periode som fortsatt sjelden diskuteres.

Drew Barrymore innrømmer å ha opplevd humørsvingninger og fysisk ubehag knyttet til denne hormonelle overgangen. Hun sier : «Jeg føler meg ikke vakker, hormonene mine spiller meg et puss, ingenting gir mening, jeg er irritabel, jeg har oppblåst mage, og jeg er følelsesmessig ustabil», og nevner spesielt en følelse av oppblåsthet og en følelse av desorientering i møte med disse endringene.

Perimenopause er fasen der kroppen gradvis begynner overgangen til overgangsalderen, som markerer slutten på reproduksjonssyklusen. Denne perioden kan være ledsaget av ulike symptomer, som hormonelle svingninger, økt tretthet eller emosjonelle endringer.

En uttalelse som bidrar til å åpne opp diskusjonen

Drew Barrymore har alltid tatt opp disse temaene med åpenhet, i håp om å oppmuntre til mer åpen diskusjon om kvinners helse. Hun forklarer at det å dele erfaringene sine bidrar til å normalisere disse ofte oversette og sjelden diskuterte temaene.

Hun påpeker at disse endringene kan være overraskende, spesielt når menstruasjonssyklusen endrer seg uventet etter flere måneders fravær. Disse endringene er en del av kroppens naturlige prosesser, selv om de noen ganger kan være urovekkende. Ved å snakke åpenhjertig om sine erfaringer, bidrar Drew Barrymore til å synliggjøre realiteter som fortsatt er underrepresentert i media.

Bedre forståelse av kroppstransformasjoner

Drew Barrymores offentlige uttalelse gjenspeiler et økende ønske om å øke bevisstheten om utfordringene ved perimenopause. Et økende antall offentlige personer deler sine erfaringer for å fremme en bedre forståelse av denne fasen av livet.

Ved å sette ord på følelsene sine bidrar Drew Barrymore til en bredere diskusjon om velvære og det å akseptere aldersrelaterte endringer. Historien hennes minner oss om at disse forandringene påvirker mange kvinner, og at det er viktig å kunne snakke fritt om dem, uten tabuer eller fordømmelse.