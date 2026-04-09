I en sjokoladefarget satengkjole gjenopplever Zendaya elegansen fra 1990-tallet

For sesong 3-premieren av «Euphoria» i Los Angeles bekreftet skuespillerinnen Zendaya nok en gang sin status som et moteikon. Etter å ha spilt Rue i HBO-serien i syv år, tok hun farvel med serien i et antrekk som blandet moderne minimalisme med referanser til 1990-tallet.

En satengkjole med nittitallsinspirasjon

Arrangementet, som ble holdt på TCL Chinese Theatre, samlet hele rollebesetningen fra den populære serien. For denne symbolske anledningen valgte Zendaya en kjole som fortsatte hennes signaturstilvalg fra tidligere premierer av showet. Zendaya, som er stylet av Law Roach, en mangeårig samarbeidspartner med stjernen, hadde på seg en lang, sjokoladefarget satengkjole. Kreasjonen fra husets nyeste haute couture-kolleksjon har en elegant søylesilhuett og en høy halterneck-utringning, som minner om ikoniske silhuetter fra 1990-tallet.

Selv om snittet kan virke minimalistisk ved første øyekast, er det flere detaljer som beriker helhetseffekten. Den åpne ryggen gir en sensuell dimensjon, mens et delikat drapert slep fremhever kjolens flytende silhuett. Balansen mellom enkelhet og raffinement lar plagget fremkalle den klassiske elegansen fra den røde løperen, samtidig som det opprettholder en distinkt moderne følelse. Denne rene estetikken samsvarer med de tilbakevendende inspirasjonene til Zendaya/Law Roach-duoen, ofte påvirket av motearven fra tidligere tiår.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Cinema Lover 1983 (@cinemalover1983)

Raffinert tilbehør for en harmonisk silhuett

For å fullføre antrekket valgte Zendaya et par matchende satengpumps med spiss tå, også fra Ashi Studio. Denne typen sko er en fast del av hennes offentlige opptredener. Smykker i hvitt gull og diamanter gir et snev av gnist. Glitrende øredobber og en matchende ring fremhever de nøytrale tonene og skaper en subtil kontrast til den dype sjokoladebrune fargen. Antrekket demonstrerer nok en gang skuespillerinnens stilistiske mesterskap, hennes evne til å forvandle en minimalistisk silhuett til et minneverdig moteøyeblikk.

En jevn stilistisk utvikling gjennom sesongene

Zendayas motevalg på premieren på «Euphoria» viser en bevisst stilistisk utvikling. I 2019 dukket hun opp i en hvit minikjole fra Nina Ricci, mens premieren på sesong 2 viste frem en arkivbasert Valentino-kjole fra 1992. Med denne mørke satengkjolen fortsetter skuespillerinnen sin utforskning av nøytrale toner, samtidig som hun inntar en mer moden estetikk. Dette valget kan også gjenspeile den narrative utviklingen av karakteren hennes, Rue, som ga henne to Emmy-priser i 2020 og 2022.

Med denne sjokoladefargede satengkjolen demonstrerer Zendaya nok en gang sin evne til å kombinere tidløs eleganse med modernitet. Hennes opptreden på premieren av sesong 3 av serien «Euphoria» illustrerer kraften i mesterlig minimalisme og bekrefter hennes vedvarende innflytelse på trender på den røde løperen.