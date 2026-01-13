I en rød kjole omfavner Jennifer Lopez sin showgirl-side fullt ut og leverer et av de mest spektakulære antrekkene fra helgen før Golden Globe 2026. Hun beviser nok en gang at hun mestrer Hollywood-kodene perfekt, og balanserer eleganse og showmanship.
En rød kjole designet for showet
Til Vanity Fair x Amazon MGM Studios-festen som ble holdt på Bar Marmont i Los Angeles, valgte Jennifer Lopez en lang, rød kjole med perler og bandeau-topp og skjørt som diskret avslørte figuren hennes. Korsettet fremhevet midjen hennes, mens perlene og de gjennomsiktige panelene forsterket showgirl-effekten, og minnet om et elegant kabarettkostyme.
Glamorøse detaljer: pels, smykker og sminke
Sangerinnen la til en kort rød fuskepelsjakke og en matchende fløyelsclutch for å fremheve antrekkets divaaktige, teatralske følelse. Karamellfarget hår var satt opp i voluminøse krøller, kombinert med dyp burgunderfarget leppestift og et skimrende choker-ørering som ga et snev av lys til utringningen hennes.
Se dette innlegget på Instagram
En motemelding etter en turbulent start på året
Denne opptredenen kommer samtidig som Jennifer Lopez forbereder seg på å være vert for Golden Globe-utdelingen i 2026, til tross for at hun ikke ble nominert for sin kritikerroste rolle i «Kiss of the Spider-Woman». Med tanke på den nå endelige skilsmissen fra Ben Affleck ser det ut til at hun bruker mote som et statement: en uavhengig kvinne, alltid i søkelyset og med kontroll over sitt image.
Til syvende og sist bekrefter denne opptredenen i en rød perlekjole Jennifer Lopez som en ekte moderne showgirl, i stand til å forvandle et enkelt arrangement før Golden Globe-utdelingen til et mini-show i seg selv. Antrekket hennes, som blander gjennomsiktige stoffer, pels og glitrende smykker, avslører en kvinne som mer enn noen gang omfavner selvpresentasjon som en integrert del av sin offentlige identitet.