I en rød kjole omfavner Jennifer Lopez sin showgirl-side fullt ut og leverer et av de mest spektakulære antrekkene fra helgen før Golden Globe 2026. Hun beviser nok en gang at hun mestrer Hollywood-kodene perfekt, og balanserer eleganse og showmanship.

En rød kjole designet for showet

Til Vanity Fair x Amazon MGM Studios-festen som ble holdt på Bar Marmont i Los Angeles, valgte Jennifer Lopez en lang, rød kjole med perler og bandeau-topp og skjørt som diskret avslørte figuren hennes. Korsettet fremhevet midjen hennes, mens perlene og de gjennomsiktige panelene forsterket showgirl-effekten, og minnet om et elegant kabarettkostyme.

Glamorøse detaljer: pels, smykker og sminke

Sangerinnen la til en kort rød fuskepelsjakke og en matchende fløyelsclutch for å fremheve antrekkets divaaktige, teatralske følelse. Karamellfarget hår var satt opp i voluminøse krøller, kombinert med dyp burgunderfarget leppestift og et skimrende choker-ørering som ga et snev av lys til utringningen hennes.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Jennifer Lopez (@jlo)

En motemelding etter en turbulent start på året

Denne opptredenen kommer samtidig som Jennifer Lopez forbereder seg på å være vert for Golden Globe-utdelingen i 2026, til tross for at hun ikke ble nominert for sin kritikerroste rolle i «Kiss of the Spider-Woman». Med tanke på den nå endelige skilsmissen fra Ben Affleck ser det ut til at hun bruker mote som et statement: en uavhengig kvinne, alltid i søkelyset og med kontroll over sitt image.

Til syvende og sist bekrefter denne opptredenen i en rød perlekjole Jennifer Lopez som en ekte moderne showgirl, i stand til å forvandle et enkelt arrangement før Golden Globe-utdelingen til et mini-show i seg selv. Antrekket hennes, som blander gjennomsiktige stoffer, pels og glitrende smykker, avslører en kvinne som mer enn noen gang omfavner selvpresentasjon som en integrert del av sin offentlige identitet.