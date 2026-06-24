Zendaya gjorde en slående opptreden i en frynsete kjole, sammen med kjæresten sin.

Léa Michel
@ernestocasillas / Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Zendaya gjorde seg virkelig bemerket ved sin siste offentlige opptreden. Sammen med kjæresten sin, skuespilleren Tom Holland, deltok hun på en fotocall for filmen «Spider-Man: Brand New Day» i Madrid. Det var en bemerkelsesverdig opptreden, spesielt siden det svært private paret gjorde sin første offentlige opptreden sammen på den røde løperen i en Spider-Man-film på fem år.

En svart frynsete kjole

For anledningen valgte Zendaya den tidløse elegansen til den lille sorte kjolen – med en moderne vri. Hennes versjon, med splitt opp langs beinet, hadde en frynset kant som diskret minnet om et spindelvev, en leken nikk til filmens univers. Hun fullførte antrekket sitt med en elegant, wet-look-frisyre og glitrende øredobber. Et antrekk som var både diskret og sofistikert, tro mot hennes status som moteikon.

En perfekt matchet duo

Ved siden av henne hadde Tom Holland også på seg et elegant antrekk som passet perfekt til temaet. Skuespilleren hadde på seg en svart dress – jakke, bukser og slips – fremhevet av en knallrød skjorte, som hinter til en mørkere tone for rollefiguren hans. Hånd i hånd presenterte paret et tett, perfekt koordinert image som umiddelbart sjarmerte fansen.

Et nytt kapittel for sagaen

Denne opptredenen markerer starten på promoteringen av «Spider-Man: Brand New Day», den fjerde filmen i sagaen som gjenforener de to skuespillerne, som møttes på dette settet. Filmen, som er ventet av fans over hele verden, markerer et nytt vendepunkt for franchisen – og bekrefter for øvrig det nære båndet mellom et par som er like tett fulgt som de beskytter privatlivet sitt.

Med sin frynsede svarte kjole og sin velbalanserte oppførsel beviste Zendaya nok en gang sin upåklagelige stilsans, samtidig som hun delte et dyrebart øyeblikk med partneren sin. Med en blanding av nikk til filmen og diskret eleganse, er utseendet hennes garantert et av årets mest omtalte.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
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