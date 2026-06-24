I en korsettdrakt og metallisk jakke våger sangeren Kesha å rocke et antrekk

Den amerikanske sangeren Kesha har aldri vært redd for å ta risikoer på scenen. Hun delte et glimt av et av konsertantrekkene sine på Instagram, fra «Freedom Tour». Antrekket besto av en korsettdrakt og en metallisk jakke, for et utpreget rock 'n' roll-antrekk som trollbandt fansen hennes.

Et rocka og metallisk utseende

Til denne konserten på Bonnaroo-festivalen i Manchester, Tennessee, valgte Kesha et slående sceneantrekk. Hun hadde på seg en korsettlignende body med en metallisk rosa bikerjakke utsmykket med skimrende detaljer. Beige nettingstrømper fullførte antrekket. Løst hår og sminke fullførte dette utpreget rockeaktige antrekket, skreddersydd for scenen.

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En sterk sceneestetikk

Dette antrekket kommer ikke som noen overraskelse for noen som kjenner Kesha. Siden debuten har artisten dyrket en flamboyant stil, og blandet paljetter, metalliske stoffer og en rock 'n' roll-ånd. På scenen legemliggjør hun dette kraftfulle imaget fullt ut, og gjør hvert antrekk til en integrert del av opptredenen hennes. Denne konsistensen har bidratt til å forme hennes kunstneriske identitet gjennom årene.

På veien med «Frihetsturneen»

Denne opptredenen er en del av hennes nåværende turné, den åttende i karrieren. Etter å ha fullført den første serien med konserter i USA, forbereder Kesha seg på å krysse Atlanterhavet for flere konserter i Europa, planlagt i juli i Irland og England. Denne turneen bekrefter hennes scenetilstedeværelse og hennes forkjærlighet for spektakulære opptredener. Ikke overraskende utløste utseendet hennes en bølge av entusiastiske reaksjoner fra følgerne hennes.

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En kunstner som er tro mot seg selv

Etter å ha blitt en del av pop-rock-scenen for over femten år siden, har Kesha etablert seg som en av de mest unike skikkelsene. Med fengende hits og et frigjort image har hun aldri sluttet å hevde sin frihet – et tema som til og med gjenspeiles i navnet på turneen hennes.

Med sin korsetterte bodysuit og metalliske jakke gjør Kesha en opptreden som perfekt gjenspeiler hennes image: rocka og selvsikker. Tro mot stilen sin beviser hun nok en gang at scenen er den ideelle lekeplassen for henne for å uttrykke sin unike estetikk. En sikker måte å glede hennes alltid tilstedeværende fans på.