Ansett som «for gammel» til å modellere strandtøy, svarer hun på kritikken med åpenhjertighet

Den amerikanske gründeren, TV-personligheten og forfatteren Bethenny Frankel har ingen planer om å la kritikk diktere handlingene hennes. Som 55-åring gikk hun på catwalken under Sports Illustrated Swimsuit Runway Show i Miami Beach. Stilt overfor kommentarer om alderen og utseendet sitt, valgte hun å svare med oppriktighet og selvtillit.

En tillit som ikke krever validering

Da noen internettbrukere stilte spørsmål ved plassen hennes på catwalken, valgte Bethenny Frankel å svare enkelt i stedet for å rettferdiggjøre seg selv. I en video lagt ut på TikTok forklarte hun (på engelsk) at hun ikke prøvde å tilpasse seg tradisjonelle modellstandarder.

Målet hennes? Å være seg selv og nyte opplevelsen fullt ut. Hun innrømmer at hun ikke var særlig oppmerksom på alderen sin første gang hun deltok i showet, før hun oppdaget kontroversen det skapte på sosiale medier. Dette hindret henne ikke i å fortsette å gå på catwalken med entusiasme.

Å hevde en «ekte» kropp

Utover kommentarer knyttet til alderen hennes, kritiserte kvinnen i femtiårene også fysikken sin. Budskapet hennes er klart: hun omfavner en naturlig kropp og et mer fredelig forhold til sitt eget velvære. Langt unna dietter eller intensiv trening forklarer hun at hun har funnet en balanse som passer henne. En personlig reise bygget opp gjennom årene, etter en periode hvor forholdet hennes til mat og fysisk aktivitet var mer komplisert.

Denne uttalelsen fremhever et mer fredelig syn på kroppen, der autentisitet prioriteres over jakten på perfeksjon. Det er et budskap som resonnerer med mange som er lei av urealistiske forventninger.

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Et spesielt øyeblikk delt med kjære

På arrangementet som ble holdt på W South Beach, gjorde Bethenny Frankel en rekke opptredener på scenen i flere forskjellige antrekk. I år mottok hun også tittelen «Rookie» fra det anerkjente magasinet, en pris som markerer hennes inntreden i moteshowenes verden. I publikum kunne hun regne med støtte fra sine kjære. Partneren hennes så showet fra første rad, mens tenåringsdatteren stolt observerte denne demonstrasjonen av selvtillit.

Ved å åpent svare på kritikk forvandler Bethenny Frankel en kontrovers om alder og utseende til en kraftig bønn om selvaksept. Holdningen hennes minner oss om at det ikke finnes noen aldersgrense for å føle seg bra med seg selv, uttrykke seg fritt eller ta på seg nye utfordringer. Gjennom denne slående fremtoningen sender hun et enkelt, men kraftfullt budskap: selvtillit avhenger verken av et tall på et ID-kort eller av en unik figur.