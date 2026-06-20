Denne skuespillerinnen i pluss-size minner oss om at en fiktiv heltinne også kan ha kurver.

Mens Hollywood fortsetter å promotere tynnhet og strammer inn skjønnhetsstandardene i stedet for å løsne dem, øker noen skuespillerinner gjennomsnittshøyden på settet. Mens verden kjenner den irske skuespillerinnen Nicola Coughlan fra «Bridgerton», taler også en av kollegene hennes for mer inkluderende film: Megan Stalter. Hun ble oppdaget i Netflix-serien «Too Much», hvor hun spiller en litt mer eksentrisk versjon av seg selv, og bringer kurver tilbake i rampelyset.

Megan Stalter, den stigende stjernen i «For mye»

Under de sterke lysene på filmsettene er tynnhet et viktig utvalgskriterium. Ifølge casting-valg trenger du fremtredende kragebein, synlige bein og en BMI som grenser til underskudd for å få store roller. Dette er den typiske profilen som regelmessig vises på skjermen: den til en slank kvinne uten en eneste fettvev. I disse Hollywood-"stjernesilhuettene" tolereres fett bare i dekolletéen.

De siste månedene, med Ozempics fremvekst og nedgangen i selvakseptbevegelsen, har flere kjente skuespillerinner vist frem vekttapet sitt som en personlig prestasjon. Rebel Wilson, en gang hyllet som et kroppspositivt ikon og utropt til den offisielle representanten for kurvede kvinner i film, har gitt etter for dette presset om å være tynn forkledd som en «estetisk trend». Skuespillerinner med såkalte «sjenerøse» figurer, som nekter å nøye seg med et enkelt eple til et måltid og forvandle seg utelukkende for å få en rolle, blir henvist til stereotype karakterer: den «morsomme bestevennen», den «klønete kvinnen» eller den «plagede karakteren» hvis hele handling dreier seg om vekten hennes. Disse trøstepremiene sier mye om den gjennomgripende fettfobien.

I «Too Much» er Megan Stalter derimot hovedpersonen i en progressiv romantisk komedie, langt unna de vanlige idylliske historiene. Kjærlighetshistorien hennes presenteres ikke som eksepsjonell eller usannsynlig på grunn av utseendet hennes. Hun er rett og slett en fullt ut realisert romantisk heltinne, men mer ukonvensjonell og autentisk enn de som kom før henne i denne sukkersøte sjangeren. Kroppen hennes, som er mer kurvete enn det Hollywood vanligvis viser, er faktisk et ikke-problem.

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Hun spiller roller som nesten aldri finnes i Hollywood

Mens Megan Stalter stråler i filmen «Too Much» og prøver å gjøre publikum kjent med en kropp som ofte anses som «unormal», ble hun først oppdaget av publikum i HBO-serien «Hacks». Der gjør hun en slående opptreden som Kayla Schaefer, en eksentrisk assistent som leder karrieren til en falmende standupkomiker.

Skuespillerinnen er helt avslappet i disse rollene som høylytte, demonstrative og selvsikre kvinner. Dette er ikke skuespill, men snarere hennes naturlige temperament. Å tiltrekke seg oppmerksomhet uten problemer kommer naturlig for henne, og hun trenger ikke å prøve å fengsle de rundt seg. Megan Stalter, en fri sjel i filmbransjen og også et lysende eksempel på selvtillit, er selve antitesen til ordet «kompleks».

Heltinnene hun bringer til live i arbeidet sitt er disse alter egoene, i forsterkede versjoner. Hun deler derfor flere likheter med den passende navngitte «Jess», som er hjertet og sjelen i serien «Too Much», skapt av Lena Dunham. Hovedpersonen, i motsetning til hva stylister måtte diktere, har på seg livlige farger, kitschy mønstre i overflod og maksimalistiske antrekk som står i sterk kontrast til den pålagte diskresjonen.

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Hun nekter å gjøre kroppen sin til et problem

I det virkelige liv er Megan Stalter heller ikke påvirket av andres vurderinger. Hun har en så varig og sterk selvtillit at hun aldri føler at hun er «for mye» eller «ikke nok». Hun legemliggjør alt samfunnet fraråder kvinner av hennes størrelse å være: imponerende, selvsikker, full av fantasi og fremfor alt inspirerende. «Jeg er så heldig som elsker den store rumpa mi», sa hun til Glamour US , stolt av fysikken sin, som ellers er utstøtt av filmindustrien.

Megan Stalter fremstiller seg ikke som en tradisjonell kroppspositivitetsaktivist . Likevel, til tross for seg selv, jobber hun for kroppsmangfold i en svært selektiv bransje som fortsatt altfor ofte likestiller tynnhet med eleganse og kurver med forsømmelse. Mens filmverdenen er kompromissløs med «ekstra kilo» og «vektsvingninger», gjør Megan Stalter opprør mot dette utseendets tyranni med sin avvæpnende gode humor.

I serien «Too Much» spiller Megan Stalter sammen med Emily Ratajkowski, selve legemliggjørelsen av det feminine idealet, noe som gjør fortellingen enda mer symbolsk. Fordi rollebesetningen bør ha mangfold i kroppstype, ikke én enkelt kroppstype.