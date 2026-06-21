«Hvorfor vente til du har magemuskler?»: Hun oppfordrer oss til å kle oss fritt i sommer

Mens de kvelende sommertemperaturene tvinger oss til å lette klærne våre og vise mer hud, er det for noen kvinner fortsatt «et privilegium» å vise frem figuren sin. Drevet av «sommerkroppen», som bare er nok en fettfobisk oppfinnelse, føler mange kvinner seg ekskludert fra cropped topper bare fordi de har kjærlighetshåndtak og en fyldigere figur.

En viktig «kroppspositiv» påminnelse før sommeren

Kvinner drømmer om en verden der de kan bruke skjørt uten å bekymre seg for cellulitter og sportslige crop- topper selv med en myk mage. I sin ideelle verden ville de ikke trenge å skreddersy antrekkene sine til kroppsfasongen sin og kunne ta den første lille toppen de så uten å vente på tillatelse. De ville rusle nedover gatene med bar underliv, blottede lår og ruller fritt for ermer og mørke stoffer.

Men i denne tiden med «sommerkroppen» og moraliserende overskrifter som oppfordrer oss til å «tone figurene våre» for å kvalifisere oss til trange kjoler og avslørende topper, er det ikke annet enn en fjern utopi. Det er et idyllisk scenario som kanskje aldri blir noe av. Hver sommer er refrenget det samme: du må gå ned i vekt og «slanke deg ned i livet» for å fortjene splittskjørt, korte topper holdt sammen av et par snorer og sesongens mest trendy plagg. Like nådeløst og uopphørlig som en sommerhit spilt om og om igjen, fordømmer den kropper som nekter å underkaste seg denne sommermetamorfosen.

Og dette presset om å være tynn, presentert under et dekke av velvilje og velværeargumenter, påvirker selvtilliten til de som ikke har endret kropp. Ifølge en IFOP-undersøkelse sier 60 % av kvinnene at de har et negativt kroppsbilde når sommeren nærmer seg. Mens noen nådeløst drar på treningsstudioet og låser kjøleskapene sine i håp om å innrette seg etter et ideal, oppfordrer andre til en stilig boikott av disse påbudene. Dette er utvilsomt den positive holdningen inntatt av innholdsskaper Tess Ryfa (@rosabohneur), som minner oss om at alle kropper er gyldige i mote og at disse tabuene bare eksisterer i våre sinn.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Rosa Boh-neur (@rosabohneur)

Viser magen selv om den ikke er i samsvar med standardene

I en video som mange anser som «modig» eller «dristig», sier den unge kvinnen, som er dedikert til å frigjøre oss fra skjønnhetsstandarder, det høyt og tydelig: ja, du kan bruke lavslitte shorts og cropped topper selv om du ikke har Emily Ratajkowskis figur. Som en solstråle, som lyser opp feedene våre og holder alle de gamle estetiske prinsippene i sjakk, jobber hun for selvaksept og ønsker å gjøre det til en universell bevegelse.

Slutt på å begrense oss til upustende antrekk under påskudd av at fysikken vår er uakseptabel i samfunnet eller ikke skulpturert nok. Det er på tide å frigjøre magen fra posete topper og innsnevrende glidelåser. Og Tess Ryfa (@rosabohneur) viser oss veien, med magen som spretter foran øynene våre og gange som høylytt forkynner : «Jeg bryr meg ikke om hva andre synes.»

I et sjokoladefarget antrekk som trosser beskjedenheten som pålegges «fyldigere» figurer, spankulerer den sprudlende Tess Ryfa (@rosabohneur) mellom bodene med inspirerende letthet. Mens innlegg på sosiale medier ofte får oss til å tro på perfeksjon ved å skryte av skulpturerte mager og definerte magemuskler, inviterer denne oss til å være oss selv.

Et bilde som styrker selvtilliten og beroliger kvinner

Under Tess Ryfas (@rosabohneur) video er kommentarene fylt med vennlighet, og internettbrukere takker henne som om hun hadde reddet sommeren deres. «Ikke gå glipp av et eneste øyeblikk i solen på grunn av en liten mage.» «Det er det faktum at jeg ikke engang så magen din, jeg så bare hvor søtt antrekket ditt var.» «Magen er der kjærlighet og skjønnhet er lagret.» «Jeg trengte å se dette til strandferien min neste måned.» Meldingene som er lagt igjen under denne videoen, som føles som en verdifull lekse i en tid med tynnhetsbesettelse, er alle takknemlige.

Noen kvinner applauderer denne representasjonen, som fortsatt er sjelden blant pikslene, mens andre vekker til live myten om den flate magen og bekrefter, av erfaring, at magemusklene forsvinner etter noen få biter. Det vi er vitne til er en veritabel strøm av søsterskap og vennlighet.

Innholdsskaperen Tess Ryfa (@rosabohneur), en levende legemliggjørelse av egenkjærlighet, normaliserer det allmennheten fortsatt anser som «eksepsjonelt» eller «heroisk». Enten du har en «steinhard» mage eller en myk en, har du rett til å bruke topper som avslører buksa.